Cabinetul Salvamont Gorj de pe vârful Păpușa, spulberat de vântul puternic

Vântul extrem de puternic care a lovit zonele montane în ultimele 24 de ore a produs pagube serioase pe vârful Păpușa, în județul Gorj. Cabinetul medical al Salvamont Gorj, amplasat lângă pârtia de schi, a fost spulberat de viscol, deși era ancorat solid pe o platformă de beton.

Furia naturii nu iartă nimic. Salvamont România a anunțat că, în urma viscolului extrem din zona montană a județului Gorj, cabinetul medical al Salvamont Gorj, amenajat într-un container metalic, a fost complet distrus. Construcția era amplasată în zona superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpușa și fusese fixată pe o platformă de beton, cu ancoraje solide.

"Chiar dacă a fost amplasat corespunzător, pe platformă de beton și ancorat cu cabluri bine fixate, natura dezlănțuită s-a dovedit mai puternică", au transmis reprezentanții Salvamont România.

Incidentul s-a produs în contextul codului roșu de viscol, valabil din 28 decembrie, ora 10:00, până pe 29 decembrie, ora 10:00, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 de metri. În aceste zone, rafalele de vânt au depășit chiar și 120 km/h, iar vizibilitatea a fost redusă aproape de zero.

Zona Rânca, în apropierea vârfului Păpușa, a fost de asemenea vizată de restricții rutiere impuse de poliție, din cauza viscolului. Accesul pe DN 67C, spre stațiune, a fost permis doar mașinilor cu tracțiune integrală sau echipate cu lanțuri antiderapante.

Salvamont Gorj reamintește turiștilor că în condiții de vreme severă, drumețiile sau sporturile montane devin extrem de periculoase și îi sfătuiește pe toți cei care plănuiesc o excursie în zonă să renunțe până la îmbunătățirea condițiilor meteo.

