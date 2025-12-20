Video Controale ale Gărzii de Coastă în Delta Dunării, după ce zona a ajuns piaţă de desfacere pentru motoare furate
Controale ale Gărzii de Coastă în Delta Dunării după ce zona a ajuns piaţă de desfacere pentru motoarele de bărci furate din alte ţări europene. Autorităţile spun că au de-a face cu un adevărat fenomen şi asta pentru că hoţii au ajuns să falsifice atât de bine elementele de identificare, încât poliţiştii abia îşi pot da seama dacă un motor este sau nu furat.
De cele mai multe ori, însă, hoţii aduc în Romania motoarele furate cu serii falsificate. Cel mai des, din ţări precum Suedia, Norvegia, Belgia sau Marea Britanie, pentru că ştiu că în Delta Dunării le vând cel mai ușor. Aşa a ajuns România o ţară de destinație.
Pescarii, încântaţi de prețul oferit la jumatate pentru un motor de mare capacitate, cad ușor în plasa tâlharilor.
Hoţii au ajuns să falsifice atât de bine elementele de identificare, încât doar polițiștii specializați mai pot descoperi dacă un motor este furat sau nu.
Identificarea unui motor furat devine în acest moment o misiune cu atât mai grea cu cât grea cu cât nu există o bază de date interconectată la nivel european în care să identifice autenticitatea. Tocmai de accea, astfel de acţiuni au loc săptămânal.
Peste 70 de motoare furate în ultimii 4 ani au fost găsite în zona Deltei Dunării. Jumătate dintre ele au fost returnate proprietarilor.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰