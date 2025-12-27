Antena Meniu Search
Avarie de proporţii în Bucureşti. Sute de blocuri, fără apă caldă şi căldură

O avarie s-a produs sâmbătă în Capitală. Mulți bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură. Termoenergetica anunță că avaria va fi remediată în cursul zilei, însă anunță că ar putea dura până la 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.

Termoenergetica anunță că până sâmbătă seara va reporni cele două cazane de Apă Fierbinte "care nu funcționează la parametri normali, producția de energie termică fiind redusă temporar", în urma avariei la CET Sud, care aparține de ELCEN, companie a Ministerului Energiei.

Sectoarele 2 și 3 din Capitală sunt afectate de această avarie, în timp ce sectoarele 4 și 5 sunt și ele parțial vizate de această problemă.

Totuși, Termoenergetica subliniază că durează aproximativ 24 de ore până când apa și căldura vor ajunge complet la robinete și calorifere.

"Atenție! Este nevoie de aproximativ 24 de ore până când sistemul să se echilibreze, iar apa caldă și căldura să ajungă complet la robinetele și în caloriferele voastre", este mesajul transmis de Termoenergetica.

