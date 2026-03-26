Video Animale oferite cadou, apoi abandonate. Iepurașii de Paște, victimele unui trend periculos

Un animal de companie este o responsabilitate şi nu orice animal poate fi de companie. Sunt mulţi care nu o înţeleg, aşa că au devenit cadoul la modă în ultimii ani: un pui de pisică adorabil de Crăciun, un căţel de ziua de naştere şi - mai nou - un iepuraş de Paşte. E drept, drăgălășenia lor aduce bucurie, mai ales copiilor, şi arată perfect în pozele de sărbători. Doar că pentru mulţi, cadoul adorabil se transformă în abandon.

de Laura Ilioiu

la 26.03.2026 , 21:31

Sunt micuţi şi drăgălaşi, îi adorăm şi foarte uşor cedăm ispitei de a pleca acasă cu unul. Şi ce moment este mai bun pentru a cumpăra un iepuraş dacă nu de Paşte.

Mai este puțin până la Paște iar părinții sunt în căutare de cadouri pentru copii. Mulți dintre aceștia aleg iepurașii atrași de aspectul lor drăgălaș, însă trebuie să ținem cont că necesită îngrijire zilnică.

Ovidiu are noroc, stă la casă, iar iepuraşul va avea spaţiu suficient. Mulţi nu înţeleg însă că animalele nu sunt jucării de pluş. Iar iepurii cu atât mai mult.

"Cererea este ridicată în această perioadă, dar trebuie să știm că achiziționarea unui animăluț nu este un moft al unui copil, este în răspunderea noastră să-i oferim cele mai bune condiții de viață și de trai", a explicat Radu, crescător de iepuri.

Un iepure bine îngrijit poate trăi până la 12 ani. Iar preţul unuia variază, în funcţie de rasă, de la 50 la 1.000 de lei.

"Au fost cazuri în care s-a întâmplat să ne ceară sfaturi, unde să-l ducă după o lună, două. E cam greu pentru că se adaptează într-un anumit mediu și atunci când îl scoatem din respectivul mediu automat nu este cel mai confortabil pentru el", a declarat Vasilica Șerban, medic veterinar.

Dacă la pisicile şi căţeii primiţi cadou rata de abandon merge până la 40%, în cazul iepuraşilor procentul se dublează.

