Video ANIMAŢIE. Aproape 300 de lei a luat hoţul care a dus la fier vechi ţeava de oxigen şi robinetul de la spital

Au fost clipe de panică, risc de explozie şi de incendiu şi suspiciuni de sabotaj săvârşit de o mână criminală la Spitalul Sfântul Pantelimon, după ce un individ necunoscut a tăiat ţeava care alimenta cu oxigen secţiile de terapie intensivă. Vorbim de un obiectiv strategic, păzit şi supravegheat video. Cu toate acestea, nici bine nu a fost reparată avaria că bărbatul de 65 de ani s-a întors şi a mai dat o lovitură. A plecat cu o altă bucată de ţeavă, de-această dată, cu robinet cu tot. Poliţiştii l-au prins la un centru de colectare a fierului vechi. 

de Maria Rohnean

la 17.04.2026 , 19:14

Hoţul sare gardul înalt de 2 metri şi jumătate şi pătrunde în curtea din spatele unităţii medicale. Camerele de supraveghere îl surprind cu şapca trasă pe ochi şi cu ceva în mână, cel mai probabil - o pânză de bonfaier. Ziua-n amiaza mare, individul dispare cu o bucată de doi metri de ţeavă de cupru. Nici şuieratul puternic al gazului sub presiune nu l-a speriat pe hoţ.

"Zgomotul scos de acea evacuare se auzea până în interiorul spitalului. Normal că a existat şi un mic moment de panică. Este o şansă mică de explozie, deoarece sunt foarte bine securizate acele rezervoare, există valve care opresc răspândirea unui eventual incendiu", spune Cristian Bălălău, manager Spitalul Sf. Pantelimon.

Viaţa a 28 de pacienţi depindea de oxigen

S-a dat alarma, iar spitalul a fost imediat înconjurat de poliţie şi pompieri. Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis butelii cu oxigen. Ţeava lipsă a fost înlocuită într-un sfert de oră. Dar criza nu se termină aici. Seara, acelaşi individ loveşte a doua oară. Taie o altă ţeavă de cupru. Pleacă cu robinet cu tot. Nici de data aceasta nu-l surprinde nimeni în fapt.

Prima bucată de ţeavă furată era conducta prinicpală care transporta oxigen lichid din cele 2 rezervoare mari de 10 tone din curte spre centrala Spitalului. Când senzorii au sesizat avaria, au activat primul sistem de siguranţă - gazul vital a fost redirecţionat automat pe o ţeavă secundară. Viaţa pacienţilor nu a fost în pericol iminent, nu a fost nevoie să se apeleze la rezervele care pot asigura, la nevoie, oxigenul pacienţilor pentru 24 de ore. A doua oară când a venit la furat, bărbatul nu a mai luat ţeava abia înlocuită, ci a tăiat conducta secundară. Poliţiştii i-au dat de urmă după 24 de ore de căutări.

Pentru nici 300 de lei, cât a încasat pe cele două bucăţi de ţeavă tăiată, bărbatul de 65 de ani riscă ani de închisoare.

"De când avem instalaţia, cred că sunt probabil 20 de ani, niciodată nu a fost nicio avarie la ea, cu atât mai mult să fie vreo suspiciune că cineva a umblat la conţinut", spune Cristian Bălălău, manager Spitalul Sf. Pantelimon.

În urma incidentelor, conducerea spitalului a impus paza permanentă în zona rezervoarelor de oxigen.

Maria Rohnean
Observator » Evenimente » ANIMAŢIE. Aproape 300 de lei a luat hoţul care a dus la fier vechi ţeava de oxigen şi robinetul de la spital
