Două familii distruse după o depăşire interzisă: patru oameni au murit într-un accident în Neamţ. Şoferul vinovat a tăiat linia continuă şi is-a izbit violent de un alt autoruism. Una dintre maşini a luat foc, cealălaltă s-a răsturnat pe plafon. Un bebeluş a supravieţuit miraculos doar pentru că mama lui l-a protejat cu preţul vieţii. Ambii şoferi care şi au pierdut viaţa îşi aniversau ziua de naştere.

Accidentul a avut loc pe drumul ce leagă Roman de Piatra Neamţ puţin după lăsarea întunericului. Impactul a fost atât de puternic încât motorul unei dintre maşini a zburat la câţiva metri distanţă.

Devastat de durere tatăl şoferului vinovat nu şi poate explica ce s-a întâmplat.

"Şofer profesionist era. Lucra pe camion, în Belgia. Venise acasă cu maşina asta şi trebuia să plece cu un cap tractor în Belgia, că a venit la revizie", a declarat tatăl şoferului care a provocat accidentul.

Martorii spun că şoferul care a provocat tragedia circula cu viteză şi haotic. A ignorat linia continuă şi a intrat într-o depăşire interzisă la ieşirea din curbă. După impact maşina a luat foc. Celălat autorism s-a răsturnat pe plafon.

În maşina care s-a aprins ca o torţă se afla o întreagă familie - tatăl, mama, un bebeluş de 5 luni şi o mătuşă.

Când au izbucnit flăcările, tânăra şi-a protejat copilul cu propriul corp. Ambii părinţi au murit, bebeluşul a supravieţuit, dar e în stare gravă.

Şoferul în vârstă de 38 de ani ar fi intrat în depăşire într-o curbă, marcată cu linie continuă. Mai avea doar câţiva metri până când drumul devenea drept, iar manevra de depăşire era permisă.

Din maşina răsturnată pe câmp, doar o adolescentă de 17 ani a supraviţuit. Şoferul şi mama acestuia au murit pe loc. O coincidenţa macabră face ca ambii şoferi să fie sărbătoriţi - cel nevinovat a murit în ziua când impinea 20 de ani. Şoferul carea a provocat accidentul urma să împlinească 38 de ani.

"Este cel mai grav accident din ultimii trei ani de pe raza judeţului Neamţ. Solicităm conducătorilor să respecte regulile de circulaţie", a declarat Dănuț Ursărescu, Serviciul Rutier Neamţ.

"Fac zilnic drumul ăsta, Roman-Piatra, şi de multe ori sunt depăşit pe linie continuă, în condiţii de ceaţă, în condiţii de vizibiltate zero. Oameni inconştienţi", a spus şi Traian Mirică, instructor auto.

Doar în 2025, aproape 1.300 de oameni şi au pierdut viaţa pe şoselele din România. Principala cauză: viteza.

