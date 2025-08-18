Avarie majoră în Capitală. Sute de mii de bucureşteni din patru mii de blocuri au rămas fără apă caldă de peste 24 de ore. O conductă de mari dimensiuni s-a spart în mai multe locuri. Angajaţii companiei de termoficare lucrează în subteran pentru a remedia defecţiunea, dar nu pot spune când vor avea bucureştenii apă caldă din nou.

Angajaţii Termoenergetica lucrează de peste 24 de ore ca să repare ţeava spartă. În zona Mihai Bravu, întreg subteranul este inundat pe toată lungimea conductei, adică 2 km şi jumătate. În acest moment 6 echipe de la Termoenergetica scot apa fierbinte acumulată pe galerii.

"Avem ţeava spartă în mai multe puncte. De fiecare dată când se opreşte un tronson se face controlul de la un capăt la altul tocmai pentru a elimina şi alte avarii care ar putea exista. Din experienţa noastră noi credem că este una foarte mare", spune Adela Ciudoescu, director Direcţia Termoenergetica.

Conducta magistrală cu diametrul de un metru alimenta cu apă caldă 4.000 de blocuri din sectoarele 2, 3 şi 4, iar prin ea curgeau 1.300 de tone de apă pe oră. După ce s-a spart, a inundat galeriile din subteran cu 300 de tone de apă fiartă, aşa că o centrală a fost închisă cu totul pentru a micşora dezastrul.

"Astfel încât de la mine din centrală pleacă din nou două tone. Din momentul în care avariile pe reţea depăşesc foarte mult capacitatea de producere din centrală, suntem nevoiţi să oprim. Din momentul în care ni se solicită pornirea centralei în decurs de 6-8 ore noi vom fi la parametri normali", a declarat Adrian Tudora, director general adjunct Elcen.

"Sper! Eu sper... nu promit că astăzi o remediem", adaugă Adela Ciudoescu, director Direcţia Termoenergetica.

Conducta este veche de aproape 40 de ani. "Această conductă este prevăzută în înlocuire prin forţe proprii. S-a înlocuit o porţiune. În momentul de faţă o înlocuim cu fonduri proprii. Nu e prinsă în proiectul de modernizare", arată Adela Ciudoescu, director Direcţia Termoenergetica.

Primăria Capitalei transmite că magistrala va fi înlocuită însă în prezent abia se lucrează la proiectul tehnic.

Reacţia Primăriei Capitalei

"Tronsonul de conductă este inclus în etapa a treia de modernizare a rețelei, aflată în faza de proiectare. Prioritizarea tronsoanelor s-a făcut (...) luând în calcul gradul de uzură, numărul de avarii și importanța magistralei", arată Primăria Capitalei într-un răspuns pentru Observator.

În ultimii cinci ani, Primăria Capitalei a înlocuit 224 de kilometri de reţea principală de termoficare.

