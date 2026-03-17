Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, şi gemenii săi de 5 ani au fost loviți de o mașină în centrul Capitalei. Cei trei traversau toţi trei pe o trotinetă electrică. Cu toate astea, demnitarul dă vina pe şoferiţa care nu s-a asigurat. Ilan Laufer are o rană la cap, iar copiii câteva julituri. Pentru că nu s-a depus nicio plângere, poliţiştii consideră cazul o tamponare.

Accidentul s-a produs dis de dimineaţă în centrul Capitalei. Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, îşi ducea la grădiniţă gemenii in varta de cinci ani, o fată şi un băiat. Cei trei se aflau pe aceeaşi trotinetă electrică şi nu purtau echipament de protecție. Fără ca niciunul dintre ei să coboare, au vrut să treacă pe vehicul pe trecerea de pietoni, când au fost loviti de o maşină.

Potrivit martorilor, în momentul în care s-a apropiat de intersecţie, şoferiţa, în vârstă de 50 de ani, ar fi verificat traficul doar din partea stângă iar apoi ar fi accelerat să pătrundă în intersectie. Nu s-a asigurat, însă, si in partea dreaptă a trecerii, de unde venea trotineta.

Trotineta are un ghidon special, se justifică fostul ministru pentru Observator.

"Erau pe trotinetă că trotineta are două ghidoane pentru doi copii şi îi duceam la grădiniţă. Am ajuns la o trecerea de pietoni. M-am oprit. Am văzut că maşina care vine încetineşte, am traversat, dar maşina nu se uita la mine, se uita în stânga", a declarat Ilan Laufer.

Impactul a fost violent, povestesc martorii. Din fericire, cei trei nu au fost răniţi grav

"Mi-am spart capul. Copiii au nişte julituri. Am primit primul ajutor de la ambulanţă şi nu a fost nevoie să mergem la spital", a declarat Ilan Laufer.

Pentru că niciuna dintre victime nu a ajuns la spital si nici nu s a depus plangere penala cazul este consierat accident usor. Ancheta urmează să stabilească cine se face vinovat sau dacă este vorba despre o culpă comună. Legea este însă clară: pe o trotinetă electrică are voie să circule o singură persoană, iar la traversarea se face obligatoriu pe jos, pe lângă vehicul. În plus, copiii sub 14 ani nu au voie pe trotinete, iar cei între 14 și 16 ani trebuie să poarte cască de protecţie. Fostul ministru riscă o amendă de câteva sute de lei.

"Poliţiştii tratează accidentele diferit, în funcţie de gravitate. Dacă nu există un diagnostic pus de un medic înseamnă ca nu este vătămat şi se soluţionează ca un accident uşor, ca o tamponare. Dacă ulterior, intervine o modificare în starea de sănătate a unuia dintre cei implicaţi, poliţiştii vor trata ca accident cu rănire şi dosarul va urma cursul unui astfel de eveniment", a declarat Dan Jianu, fost şef Direcţia Rutieră.

Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat între anii 2017 - 2018, nu este este la primul accident rutier. În urmă cu trei ani, în Câmpina, mașina pe care o conducea a derapat, a lovit un copac și a ricoșat într-un alt autoturism. Gemenii au avut atunci răni grave si au fost internaţi in spital.

Peste 3.000 de români au avut nevoie de îngrijiri medicale după accidente cu trotineta numai în ultimul an. Tocmai de accea în Braşov, Timişoara, Constanţa şi Buzău astfel de vehicule au fost interzise.

