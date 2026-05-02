De acţiune, pe litoral, nu duc lipsă nici forţele de ordine. Luptători SAS, câini de urmă, jandarmi şi poliţişti au împânzit seara trecută strazile din Mamaia şi Vama Veche în căutare de şoferi băuţi şi drogaţi. Au găsit, evident. Iar un tânăr chiar a oferit mită, ca să scape. În ciuda desfăşurării de forţe şi-a numărului de amenzi împărţite, specialiştii cred că raziile vizează doar consumatorii şi micii traficanţi. Nu opresc un fenomen care ia amploare.

Poliţist: Droguri, substanţe interzise?

Şofer: Nu, nu.

O acţiune ca-n filme. Şoferii din Vama Veche au fost opriţi, rând pe rând, la filtrul poliţiei şi verificaţi la sânge. Câinii de urmă căutau droguri, poliţiştii le întindeau tinerilor etilotestul, iar luptătorii SAS, înarmaţi până în dinţi, supravegheau operaţiunea.

Poliţist: Zero! O să vă rog să coborâţi ca să facem şi cotrolul.

Poliţist: Alcool aţi consumat?

Şofer: Nu!

Poliţist: Vom face o testare.

"Sunt un şofer foarte responsabil. Sunt foarte importante, ştim bine ce s-a întâmplat în urmă cu un an, când s-a întâmplat accidentul.", precizează un alt şofer.

Alţii au uitat de numeroasele tragedii provocate pe litoral de şoferii băuţi sau drogaţi la volan. Mulţi tineri, ameţiţi bine, au devenit pietoni peste noapte. Nimeni nu a scăpat de control.

"Am venit şi noi să ne întâlnim cu prietenii.", spune un pretrecăreţ.

În Mamaia, un tânăr care avea în maşină un plic cu substanţe interzise a vrut să scape de sancţiuni şi a oferit mită. Opt mii de lei. Fără succes. Specialiştii spun însă că raziile de acest gen rezolvă doar probleme punctuale, nu opresc un fenomen.

"Autoritățile, oricum sunt extrem de vigilente, din păcate, doar asupra acestui consum și nu asupra robinetului de substanță care aprovizionează practic toată țara și vorbim din nou de tone. Bineînțeles că vom vedea foarte multe capturi de câte un gram, două grame, trei grame, câteva pastile și așa mai departe și oameni care vor avea de suferit din cauza acelor dosare penale.", explică Vlad Zaha, criminolog.

În toată ţara, poliţiştii au intervenit la peste 2.400 de solicitări. Au fost peste 9.100 de amenzi și tot peste 500 de şoferi au rămas fără permis.

