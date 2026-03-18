Fostul ministru Ilan Laufer a încasat trei amenzi, după ce și-a pus în pericol gemenii pe o trotinetă. Polițiștii au stabilit că este singurul vinovat. Doar norocul a făcut ca cei mici să scape cu răni ușoare. Specialiștii avertizează: regulile există, dar pe două roți aproape nimeni nu le respectă.

Poliţiştii au tras concluzia. Ilan Laufer a încălcat trei reguli de circulaţie: a mers cu trotineta pe trotuar, şi a urcat gemenii pe ea şi a traversat trecerea de pietoni fără să coboare. Pentru toate aceste abateri a fost amendat cu 2.430 de lei. Gemenii, în vârstă de cinci ani, au fost răniţi, iar Laufer are capul spart.

"Dacă asta este legea şi eu am încălcat legea, suport consecinţele. Eu am recunoscut că s-a întâmplat aşa. Că nu aveam voie să merg cu trotineta pe trotuar nu o cunoşteam, am aflat-o acum. Nu o să mai merg, vă daţi seama", a declarat Ilan Laufer, fost ministru.

Ce spune legea despre utilizarea trotinetelor electrice

Legea e clară - pe o trotinetă electrică are voie să circule o singură persoană. E interzis pentru copiii sub 14 ani, iar cei între 14 și 16 ani trebuie să poarte cască de protecţie. Poţi să traversezi urcat pe ea doar acolo unde există zone special amenajate.

"Unde nu există piste speciale, utilizatorii sunt obligaţi să coboare, să se asigure și apoi să traverseze pe lângă trotinetă. Cine nu respectă această regulă riscă o amendă de peste 1000 de lei", transmite Ana Grigore, reporter Observator.

În cazurile în care trotinetiştii trec pe roşu la semafor, amenzile ajung pană la 1.620 de lei. Zilnic, sute de părinţi ignoră pericolul şi îşi duc copiii la şcoală pe trotinete.

Amenzi și reguli ignorate frecvent în trafic

"Legislația e făcută în aşa fel încât nu poți să mergi nici pe trotuar, din cauza pericolelor, nici pe stradă", a spus un conducător de trotinetă electrică.

Şofer: Se bagă fără să se asigure, nu sunt atenți la trafic, au legea lor.

Reporter: Ați văzut să fie mai mulți pe o trotinetă?

Şofer: Da, doi, trei, cam așa. Acum a trecut un trotinetist pe lângă noi pe roșu. Poliția nu se uită după ei, au alte treburi.

Poliţiştii spun că cele mai multe amenzi pe care le dau trotinetiştilor sunt pentru mersul pe trotuar.

Mărturii din trafic

"Eu am păţit-o la un moment dat la o trecere de pietoni, a trecut mergând pe ea, și a venit o maşină, nu l-a văzut, l-a lovit", a povestit o altă persoană.

"Am avut un incident, m-am oprit la timp. Mergea pe sens opus, pe carosabil", a adăugat un pieton.

"Pentru anul 2025 poliţiştii rutieri din cadrul Brigăzii Rutiere au aplicat 1.500 de sancţiuni contravenționale pentru nerespectarea regulilor de circulaţie atât de bicicliști cât și de către utilizatorii de trotinete", a explicat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt al Brigăzii Rutiere.

Anul trecut, în toată ţara, 14 oameni au murit în urma accidentelor cu trotinete și peste 2.700 au ajuns la urgenţe.

