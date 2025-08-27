Incendiu violent la un complex comercial cu marfa din China de la marginea Capitalei. Aproape 4 mii de metri pătraţi de construcţii pline de marfă s-au transformat în scrum noaptea trecută. A fost cea mai mare desfăşurare de forţe din ultimii 15 ani: peste 300 de pompieri au intervenit cu 28 de autospeciale, roboţi şi drone. După ce flăcările au fost stinse, aerul din jumătate de Bucureşti a devenit irespirabil. Poluarea a depăşit în unele zone de peste 14 ori limita maximă adminsă.

Efective întregi de pompieri s-au luptat mai bine de 6 ore cu flăcările violente care au înghiţit depozit după depozit din complexul comercial Dragonul Roşu.

"Nu ştiu până unde s-a extins focul, nu ştie nimeni nimic", spune un localnic.

"Avem şi noi marfă aici. Diversă marfă. Jucării, haine, plastic. Unii oameni au toţi banii băgaţi aici, la depozit", spune un chinez angajat.

4.000 de metri pătraţi, mistuiţi de foc

Riscul de extindere este foarte mare din cauza flăcărilor puternice, iar fumul gros poate fi văzut de la kilometri distanţă.

"Sunt 4.000 de firme, de importatori. Numai aici, la început (n.r. e foc). Cred că au stabilizat zona", spune un bărbat.

Pompierii au ridicat mai multe drone pentru recunoaşterea perimetrului periculos. S-au folosit inclusiv roboţi de stingere.

"În multe dintre zone pereţii s-au prăbuşit spre interior şi nu puteam ajunge cu apă la zona de manifestare a incendiului. Sunt stive foarte mari de materiale care ard", a declarat Daniel Vasile, purtărtor de cuvânt ISU B-IF.

Aproape 4 mii de metri pătraţi au fost mistuiţi de flăcări până când incendiul a fost sub control. Arde însă mocnit şi la această oră.

Acesta a fost cel mai puternic incendiu care a izbucnit în complexul Dragonul Roşu, în ultimii 15 ani. Nu au mai intervenit atât de multe autospeciale din 2010, atunci când un salvator şi-a pierdut viaţa.

Depozitul nu avea autorizație de securitate la incendiu.

"Nu am identificat niciun fel de document să facă referire la aceste spaţii comerciale. Urmează

etapa de cercetare şi inclusiv verificarea circumstanţelor în care îşi desfăşura activitatea acest operator economic", a declarat Daniel Vasile, purtărtor de cuvânt ISU B-IF.

Particule extrem de periculoase deasupra Bucureştiului

Fumul degajat de arderea maselor plastice şi a textilelor s-a ridicat imediat deasupra estului şi sudului Capitalei. Aerul rece de dimineaţă şi lipsa vântului au favorizat păstrarea unei pâcle toxice peste oraş. Mii de locuitori s-au plâns de mirosul îngrozitor iar poluarea a fost la valori nemaîntâlnite de ani buni. Particule în suspensie PM10 şi PM 2.5, extrem de periculoase pentru sănătatea sistemului respirator, au avut concentraţii chiar de 14 ori mai mari faţă de cele obişnuite.

"Se simte, că şi copiii întreabă: Mami, dar de ce e fumul ăsta? Se termină? O să se termine, dar vede, când". "E foarte deranjat, miroase ca un plastic ars. Se simte că nu e natural", spun oamenii.

Poluarea s-a simţit cel mai puternic în cartierele Berceni, Dristor şi Vatra Luminoasă. S-au emis şi mesaje RO-Alert.

La această ora, ora 10:00, mirosul de fum este în continuare extrem de puternic. Se simte ca şi cum am sta lângă un foc abia aprins. Aerul este pur şi simplu sufocant.

"Existenţa acestor particule favorizează apariţia unor infecţii respiratorii prin iritaţia pe care o determină la nivelul căilor respiratorii. Acutizează toată simptomele unei persoane cu alergii: va tuşi, va strănuta mai mult, va avea ochii înlăcrimaţi", a declarat Beatrice Mahler, penumolog.

"Populaţia sensibilă să aibă o expunere cât mai mică afară. Şi mai ales să evităm în zonele respective efectuarea sportului, însemânând inhalarea de apă, posibil şi fum", a declarat Corina Lupu, Director General la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Poliţia a deschis propria anchetă, iar cauza probabilă a incendiului va fi stabilită zilele viitoare de pompieri. Depozitele distruse de flăcări nu avea asigurare.

