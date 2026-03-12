Un tânăr de 22 de ani s a sinucis după ce a pierdut mulţi bani la păcănele. A intrat intenţionat cu maşina într-un stâlp. Băiatul era dator şi ar fi avertizat-o pe mamă ce intenţionează să facă. Nu a reuşit să-l oprească. Astăzi tânărul ar fi trebuit să înapoieze împrumutul şi pentru că nu a reuşit să strângă 15 mii de lei şi a luat viaţa.

Nici nu crăpase de ziuă când un apel la 112 anunţa accidentul violent de la marginea Mioveniului. Şoferul a gonit haotic înainte de a ieşi de pe şosea şi s a izbit de un stâlp de electricitate. În zonă nu sunt case, iar apelul de urgenţă a venit târziu, atunci când un şofer a observat epava pe marginea drumului.

Primele cercetări arată că tânărul de 22 de ani ar fi circulat cu peste 100 de kilometri pe oră. Impactul a fost unul devastator - peste tot se găsesc încă bucăţi din caroseria maşinii. Un detaliu important în anchetă este faptul că pe şosea nu au fost găsite urme de frânare.

Bogdan era cunoscut în Mioveni

Lucra ca taximetrist de două luni, iar înainte a fost livrator de mâncare. Tânărul i-ar fi mărturisit mamei sale că este dator cu 15 mii de lei din cauza dependenţei de jocuril de noroc. Astăzi ar fi trebuit să înapoieze împrumutul. Recent, trecuse şi printr-o despărţire.

Bunica băiatului: Vorbea cu o fată, am auzit că s-ar fi certat cu ea şi după a plecat pe taxi. "Mamaie, să nu mori..."

Reporter: Aşa vă zicea?

Bunica băiatului: Da. "Vreau să fac şi eu un copil".

România are, pe hârtie, 100.000 de dependenți de jocuri de noroc, însă în realitate nimeni nu ştie câte persoane au picat în patima "păcănelelor". În urmă cu aproape 3 ani, un alt tânăr de 19 ani şi-a dat foc în centrul oraşului Râmnicu Vâlcea după ce a pierdut 3 mii de lei la păcănele.

Adicţia nu este întotdeauna cunoscută apropiaţi, însă există câteva semne prin care o putem recunoaşte - dependenţii ajung deseori să se împrumute, au schimbări de comportament bruşte şi de multe ori inventează scuze pentru a putea ajunge în sălile de joc.

"În funcţie de valoarea pe care noi o dăm banilor, reacţiile la pierdere sunt total diferite. Nu avem familie, nu avem prevenţie. Psihologul este pe locul numărul 2, după familie. El are nevoie să intre în contact cu cel care a jucat şi a pierdut. De asemenea, urmează psihiatrul care să ajute", spune Radu Leca, psiholog.

Iluzia câştigurilor rapide şi dependenţa se instalează la vârste fragede - ultimele studii arată că aproape un sfert dintre tineri au început să joace înainte să împlinească 14 ani.

