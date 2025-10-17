ANPC a dat amenzi de peste 6 milioane lei după controale la 2.000 de firme, într-o perioadă de cinci zile

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, între 13 și 17 octombrie, peste 2.000 de firme din toată țara și a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6,14 milioane de lei ca urmare a neregulilor descoperite, informează Agerpres.

"În perioada 13 octombrie 2025 - 17 octombrie 2025, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 2.000 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, asigurând protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor. Ca urmare a neconformităţilor constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancţiuni: 1.361 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 6,14 milioane lei; 884 avertismente; oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 252.000 lei; oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,15 milioane lei; oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 28 de operatori economici", se arată într-un comunicat al ANPC.

Principalele neconformităţi constatate au fost: automate de cafea neconectate la reţeaua de alimentare cu apă potabilă; produse nealimentare (detergenţi) cu termen de valabilitate depăşit; sticlă cristalină neetichetată conform legislaţiei în vigoare, respectiv lipsită de marcajul pătrat de culoare argintie; produse şi proceduri nesigure în unităţile de alimentaţie publică şi utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate.

De asemenea, inspectorii ANPC au constatat utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurităţi, rugină şi resturi alimentare; produse alimentare cu data limită de consum depăşită; produse de origine vegetală şi animală fără elementele de identificare şi caracterizare; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte lista meniu; materii prime fără elementele de identificare şi caracterizare necesare stabilirii trasabilităţii produselor; nerespectarea condiţiilor/temperaturilor de depozitare recomandate de producător; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română, lipsa informaţiilor privind perioada promoţională şi lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori.

