Carnea stricată e supriza neplăcută descoperită de tot mai mulţi români care o cumpără din supermarket. Alegerea se face între carne proaspătă, refrigerată sau congelată.

"Ne gândim că poate carnea proaspătă e mai sănătoasă decât cea congelată, că nu se știe de cât timp e congelată, că pun ei acolo, o dată, dar nu corespunde niciodată! Mi s-a întâmplat și de atunci nu cumpăr. Nu arăta bine culoarea. ", a spus o femeie.

"Normal, proaspătă. Nu am luat niciodată congelată.", a adăugat o cumpărătoare.

De fapt, orice tip de carne poate fi periculoasă dacă nu este depozitată corespunzător. Sunt câteva semnale care ne ajută să ne dăm seama dacă este alterată sau nu.

La carnea congelată, pe etichetă trebuie să apară data la care a fost îngheţată, iar în pachet nu ar trebui să existe cristale mari de gheață sau lichid în exces.

"La achiziţia acestui produs consumatorul trebuie să fie atent la partea de lichid care se află în interiorul ambalajului, la partea de ambalaj, acesta să nu fie deteriorat, distrus sau depreciat, la partea de etichetare a produsului.", a declarat Ionel Obretin, Preşedinte ANPC.

Cantitatea de gheaţă ne arată, de altfel, şi dacă bucata de carne a fost injectată cu apă înainte de congelare. E un truc adesea folosit pentru a da volum cărnii şi a o face să pară mai fragedă.

Reporter: Și la ce sunteți atent când cumpărați un produs?

Bărbat: Şi la culoare și la textură și la data de fabricație, la tăiere, pe bon. Dacă sunt afișate. Dacă nu, nu cumpăr.

Carnea cu adevărat proaspătă, care nu a fost congelată, se recunoaște după aspect, culoarea uniformă și miros.

"Seara trecută am cumpărat această carne de porc congelată. Pentru aprope 1 kg de produs am plătit 25 de lei. Am păstrat-o la frigider peste noapte şi așa arată acum. Din același supermarket am luat și același tip de carne de porc proaspătă, 500 de grame - 17 lei, deci per kilogram, între cele două, este o diferență de 9 lei.", a explicat Ana-Maria Munteanu, reporter Observator.

"Cel mai vândut produs estea carnea tocată pentru sarmale, caltaboș și organele pentru tobă, lebăr. Și fiecare ce preferă să cumpere, ce are nevoie. Și la ce sunt atenți când le aleg? Să fie proaspete și acceptabile la preț, fiecare cu gândirea lui.", a adăugat un comerciant.

Specialiștii avertizează că orice tip de carne, depozitată incorect, poate dezvolta bacterii, care, odată ajunse în organism, pot provoca toxiinfecții severe.

"De la simpla stare de greață, dacă vorbim despre o salmonelă proaspătă, o infestare cu salmonelă, cu această bacterie, sau dacă vorbim despre listeria Campylobacter, atunci vorbim despre reacții severe, adică o vărsătură în jet, deshidratare, greață continuă, stare de rău, amețeală.", a adăugat Lygia Alexandrescu, nutriţionist.

Autoritățile îi încurajează pe consumatori să sesizeze orice abatere.

"Au fost semnalate foarte multe nereguli. Este vorba de partea de depozitare, de partea de etichetare, de partea de comercializare. Ţinem cont de fiecare consumator, analizăm fiecare informaţie pe care o primim şi acolo unde se impune, demarăm controale.", a mai adăugat preşedintele ANPC.

