Un mare oraș din România rămâne fără apă caldă o săptămână. Cum explică Primăria

Un mare oraș din România rămâne, timp de o săptămână, fără apă caldă, în contextul unor lucrări ample de modernizare a rețelei de termoficare.

Municipiul Iași va rămâne, timp de o săptămână, fără apă caldă, întrucât vor avea loc lucrări ample de modernizare a rețelei de termoficare. În aceste condiții, furnizarea apei calde va fi întreruptă în perioada 18 mai, ora 00:00 – 24 mai 2026, ora 24:00, informează Mediafax.

Explicaţiile Primăriei

"În cadrul proiectului major de reabilitare a rețelelor termice (Etapa a III-a), este necesară realizarea unei intervenții tehnice de amploare la magistrala T10, în interiorul CET Iași. Această lucrare este vitală pentru înlocuirea conductelor vechi cu unele noi, performante, crescând astfel eficiența sistemului și siguranța furnizării apei calde și a căldurii", a anunțat Primăria Municipiului Iași.

În perioada mai sus menționată, va fi realizată o rețea provizorie care să permită ulterior conectarea instalațiilor modernizate fără blocarea completă a sistemului pe termen lung. "Mai exact, se montează o rețea temporară care să preia sarcina conductelor vechi. În această pauză de 6 zile, echipele vor lucra intens pentru a dezafecta instalațiile uzate și a le cupla pe cele noi", mai subliniază Primăria orașului.

Totodată, reprezentanții primăriei susțin că disconfortul creat este necesar pentru evitarea unor avarii majore în sezonul rece, dar și pentru reducerea pierderilor de energie din rețea. "​Știm că lipsa apei calde pentru o săptămână este dificilă, însă această etapă este obligatorie pentru a putea finaliza modernizarea rețelei conform contractului de execuție nr. 26892/2023", a conchis Primăria Iași.

