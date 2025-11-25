A fost panică într-un într-un bloc din Vaslui. Un apartament de la etajul unu a fost cuprins de flăcări, după ce proprietarul acestuia, un bărbat de 72 de ani, a uitat o lumânare lăsată aprinsă.

A urmat o mobilizare de forţe majoră pentru salvarea bătrânului, care a fost la un pas să sfârşească ars de viu.

Salvatorii l-au găsit în sufragerie, semiconştient, dar cu arsuri grave, iar ulterior, a fost transportat la spital. Între timp, scara blocului a fost şi ea invadată de fum, iar 30 de persoane au fost şi ele evacuate.

