Moarte suspectă în Vaslui. Bărbat găsit înjunghiat în piept, în casă. Fiica lui o acuză pe soţie de crimă

Moarte învăluită în mister, aseară, în comuna vasluiană Ciocani. Un bărbat de 55 de ani, cu o rană deschisă în zona pieptului, a fost găsit mort în propria locuinţă.

de Redactia Observator

la 14.12.2025 , 08:58

Apelul la 112 a fost făcut chiar de fiica acestuia, care susţine că soţia victimei este cea care l-ar fi înjunghiat.

Femeia, însă, are altă variantă. Aceasta spune că bărbatul este cel care s-a fi rănit singur cu un cuţit. Din păcate, medicii ajunşi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa şi au fost nevoiţi să declare decesul.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi trebuie să stabilească dacă este vorba despre o crimă sau nu.

vaslui crima injunghiat ciocani
