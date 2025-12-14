Video Moarte suspectă în Vaslui. Bărbat găsit înjunghiat în piept, în casă. Fiica lui o acuză pe soţie de crimă
Moarte învăluită în mister, aseară, în comuna vasluiană Ciocani. Un bărbat de 55 de ani, cu o rană deschisă în zona pieptului, a fost găsit mort în propria locuinţă.
Apelul la 112 a fost făcut chiar de fiica acestuia, care susţine că soţia victimei este cea care l-ar fi înjunghiat.
Femeia, însă, are altă variantă. Aceasta spune că bărbatul este cel care s-a fi rănit singur cu un cuţit. Din păcate, medicii ajunşi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa şi au fost nevoiţi să declare decesul.
Poliţiştii au deschis un dosar penal şi trebuie să stabilească dacă este vorba despre o crimă sau nu.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰