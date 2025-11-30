Situaţie dramatică în Prahova! Zeci de mii de oameni din mai multe localităţi au rămas fără apă. Grădiniţele, şcolile şi liceele din aceste localităţi ar putea rămâne închise începând de marţi iar Spitalul din Câmpina nu mai face internări. Apele Române cer declararea stării de urgenţă în zonă.

Sunt afectaţi oamenii din 12 localităţi. Stau fără apă de câteva zile. Şi, se aşează la cozi ca să prindă câţiva litri de la containerele puse la dispoziţie de autorităţi.

"Noi stăm ca proştii la rând de la ora 11. Am ajuns acum să iau apă. […] Ne-am anunţat unii pe alţii. Care a trecut prin zonă şi a văzut cisterna, ne-am dat..." a explicat un localnic.

Reprezentanţii Apelor Române le cer autorităţilor locale să declare stare de urgenţă. Problemele au început când s-a dat startul lucrărilor de golire controlată de la Barajul Paltinu. La verificările din vară s-au descoperit probleme la vanele de pe fundul lacului. Ploile de zilele acestea au declanşat, însă, haosul. Apa a crescut brusc, iar filtrele nu au mai făcut faţă. Nici scafandrii nu pot interveni din cauza nivelului ridicat al apei.

"Ne confruntăm cu o situaţie critică care a impus aplicarea unor măsuri tehnice imediate pentru protejarea populaţiei. Creşterile bruşte de debite, însoţite de o turbiditate extrem de ridicată, coroborate cu nivelurile extrem de scăzute din lacul Paltinu, necesare lucrărilor pentru golirea de fund, au generat valori care au depăşit limita admisă pentru tratarea apei brute" a explicat specialistul în relaţii publice la Administrația Naţională "Apele Române", Ana-Maria Agiu.

Ministrul Mediului face acuzaţii grave

"Deja a început Corpul de Control să strângă informaţii. Vom avea nişte decizii în perioada imediat următoare, vrem să ştim cum s-a ajuns în această situaţie în care toate autorităţile spuneau că nu există niciun scenariu în care să rămână oamenii fără apă potabilă şi iată, a fost nevoie doar de o ploaie […] pentru a rămâne fără apă zeci de mii de oameni. Absolut toate autorităţile implicate pasează responsabilitatea unele de la altele" a declarat telefonic ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

"De când a început această criză, am făcut tot ceea ce a ţinut de primărie, în baza informaţiilor pe care le-am primit. Din păcate, unele dintre aceste informaţii au fost incomplete sau chiar eronate şi tardive. Din acest motiv, nu aţi fost informaţi din timp, pentru că nici noi n-am ştiut. [...] Din ultimele informaţii primite de la Prefectura Prahova, problemele nu vor fi remediate mai devreme de ziua de luni" a explicat primarul Municipiului Câmpina, Irina Nistor.

Estimările autorităţilor arată că situaţia nu se va remedia în următoarele 3 zile.

