Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit, duminică seara, pe pervazul unui imobil situat la etajul I din Baia Mare, după ce mama sa, în vârstă de 34 de ani, ar fi plecat din locuință și l-ar fi lăsat nesupravegheat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru rele tratamente aplicate minorului.

Aproape de tragedie. Copil 3 ani, găsit pe pervazul unui apartament din Baia Mare: unde era mama - Arhivă

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului, în urma unei sesizări la care au intervenit în data de 30 august.

Unde era mama copilului

Concret, polițiștii au fost sesizați în legătură cu faptul că pe pervazul geamului unui apartament situat la etajul 1 se află un copil. La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să îl salveze pe minorul aflat în pericol.

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În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că o femeie de 34 de ani ar fi plecat din locuință, lăsându-l fără supraveghere pe fiul său, în vârstă de trei ani, transmite IPJ Maramureș.