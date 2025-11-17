Antena Meniu Search
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km

Șeful DSU Raed Arafat anunță că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 16:14
Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației: "Riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate". Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea.

ISU Tulcea e în contact cu serviciile de intervenţie civilă din Ucraina

"Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații", a declarat șeful DSU.

Articolul continuă după reclamă

În Ucraina nu se cunoaște situația, doar că incendiul continuă. Există relație între ISU Tulcea și cei din partea ucraineană. "Noi, bineînțeles, analizând situația cu colegii de la Tulcea, analizând situația împreună, s-a luat decizia totuși că este mult mai corect să evacuăm zona care este sub un posibil impact", a adăugat Raed Arafat.

