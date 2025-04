El este Arni. Are 13 ani, dar putem spune că are, de fapt, doar o zi. S-a născut din nou, într-o sală de operaţie. Buldogul a ajuns acolo cu inima bolnavă. "Pur şi simplu stătea în fund şi dintr-odată a căzut pe spate. Nu am ştiut care e problema şi am mers cu el la urgenţă. Am primit răspuns că căţelul are blocaj ventricular de nivelul trei. Am văzut că avea episoade de 1-2 secunde de leşin. Miercuri a făcut zece, într-o zi. Am ajuns la concluzia că trebuie operat de urgenţă. Trebuia un stimulator cardiac", a declarat Daniel Tamaş, stăpân.

Astfel de proceduri au mai fost făcute cel mai aproape la Budapesta sau Viena

Astfel de proceduri au mai fost făcute cel mai aproape la Budapesta sau Viena, dar nimeni nu putea garanta că Arni ar fi rezistat drumului. În doar două zile, echipa de specialiști, atât veterinari, cât și medici umani, era pregătită deja să intervină aici la USAMV, cu toate că acest tip de operație, la un astfel de pacient, era o premieră și pentru ei. Dar Arni a sfidat totul, iar acum e bine, se recuperează. De partea lui a avut şi o echipă cu inimă mare. Medicul care l-a salvat anul trecut pe Florin Piersic şi un specialist veterinar şi-au dat mâna pentru această intervenţie.

"I-am spus foarte clar și franc că în ziua de astăzi se poate orice. Expertiza mea în domeniu este de undeva în jur de vreo 8.000 de dispozitive electronice implantabile. Niciunul la animal. Sărăcuțul cățel intrase în operație cu o frecvență de 28, până la 30 de bătăi pe minut. Era, cum s-ar spune, cu stingerea în bătaie. Inima lui bătea foarte rar și atunci stimulatorul este, de fapt, o proteză de ritm", a declarat Horia Roșianu, şeful Secţiei Cardiologie la Institutul Inimii din Cluj. "Pe cât pare de banal pentru medicina omului, această procedură nu este oferită în medicina veterinară. Ce primesc căţeii din Elveţia, acelaşi lucru le putem oferi acum şi în Cluj", a declarat Iuliu Scurtu, cardiologie veterinara USAMV Cluj.

Trei ore a durat intervenţia care i-a salvat viaţa lui Arni. "Alea trei ore au fost cele mai lungi trei săptămâni din viaţa mea. Oribil e puţin spus. Arni e practic familia noastră. Suntem eu, soţia şi căţelul de 13 ani. El deja are chef să umble, să mănânce, să sară. Pot să zic că e alt căţel", a declarat Daniel Tamaş, stăpân. Prima operaţie de acest fel în România a avut loc în 2010, tot la un buldog francez.

