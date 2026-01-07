Şi-a omorât fratele şi a fugit. Vorbim despre un bărbat de 46 de ani, cetăţean moldovean. Crima a avut loc în comuna Floreşti, din judeţul Cluj. Poliţiştii au fost alertaţi chiar de cumnata celor doi, care a găsit victima într-o baltă de sânge.

Anchetatorii nu au reușit încă să afle cu exactitate de la ce a pornit totul, pentru că suspectul nu a fost foarte vorbăreț la audieri, dar cred că a fost vorba despre o ceartă izbucnită la băutură.

Cei doi frați au ieșit din casă în jurul orei 20:00 și totul părea în regulă, după cum le-a spus polițiștilor cumnata lor, soția unui al treilea frate care locuiește cu ei în casă. Aproape de miezul nopții, femeia a sunat la 112 și a anunțat că l-a găsit pe cel mai mare dintre frați, fără suflare, întins pe podea cu o lovitură puternică la cap.

Locul a fost împânzit de polițiști și criminaliști și nu după multă vreme, în fața casei, a apărut și fratele mai mic al victimei, în stare avansată de ebrietate și cu hainele pătate de sânge.

Atunci și-au dat seama polițiștii că are legătură cu moartea victimei. Au pus totul cap la cap și au reușit să stabilească că bărbatul a lovit victima în repetate rânduri în zona capului cu un corp dur. L-au reținut pentru 24 de ore, iar ieri a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

