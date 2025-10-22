Informaţii importante pentru cei care dau maşina pe trotinete şi biciclete electrice. În curând ar putea fi nevoiţi să plătească RCA şi pentru aceste mijloace de transport. Proiectul de lege este în acest moment în Camera Deputaţilor şi, dacă va fi adoptat, va deveni lege. Practic, asigurarea RCA ar urma să fie obligatorie pentru toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră.

Măsura este considerată necesară pentru a acoperi daunele provocate în urma accidentelor rutiere în care sunt implicate trotinete şi biciclete electrice, ţinând cont că în marile oraşe numărul trotinetelor electrice a crescut considerabil în ultimii ani.

RCA pentru trotinete şi biciclete electrice

Propunerile despăgubirilor maxime pentru victime sunt în felul următor:

peste 6 milioane de lei pentru daune materiale

peste 30 de milioane de lei pentru vătămări corporale sau decese

Proiectul de lege propune ca trotinetele care depăşesc 25 de kilometri pe oră sau care au mai mult de 25 de kilograme şi pot atunge cel puţin 14 kilometri pe oră să aibă o astfel de asigurare RCA.

Iniţiativa vine în contextul în care au avut loc tot mai multe accidente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice. În 80% dintre aceste accidente, de vină au fost conducătorii trotinetelor electrice.

Potrivit cifrelor, în primele 8 luni ale anului 2025, două persoane şi-au pierdut viaţa şi 32 de persoane au fost grav rănite în accidentele în care au fost implicate trotinete electrice.

