Atac cu drone la graniţa cu România. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert pentru zona de nord din Tulcea

Un nou mesaj Ro-Alert a fost transmis pentru nordul judeţului Tulcea, după ce două drone au fost identificate în zonă. Conform imaginilor, una din drone a atacat o ţintă ucraineană de lângă graniţa cu România.

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, luni, în jurul orei 19:10, un nou mesaj de alertă extremă, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesaj, populaţia este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile recomandă persoanelor care au primit mesajul RO-ALERT să se adăpostească în locuri sigure.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul RO-ALERT.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, până în acest moment nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112.

De la începutului acestui an, potrivit datelor furnizate AGERPRES de Ministerul Apărării Naţionale, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniţei româno-ucrainene, iar în cel puţin zece dintre ele s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliţie Aeriană pentru monitorizare şi gestionare.

