Noapte de groază pentru românii care locuiesc aproape de graniţa cu Ucraina. Un atac rusesc cu sute de drone a distrus un punct pentru trecerea frontierei aflat la nici un kilometru de localitatea Isaccea din Tulcea. Zgomotul exploziilor puternice a trezit din somn localnicii.

Două ore a durat atacul ruşilor azi-noapte. Valul de drone kamikaze a lovit portul Orlovka puţin după ora 1 noaptea. De pe malul românesc s-a văzut un şir de explozii.

"Au fost cel puţin 16 drone care şi-au atins ţintele, au căzut pe silozuri, dar şi pe punctul vamal din Orlovka. Una dintre drone a căzut chiar pe acoperişul clădirii care este distrusă în acest moment, a ars tot în interior", a transmis Adrian Obreja, reporter Observator.

Bombardamentul a avut loc la mai puţin de un kilometru de localitatea Isaccea.

"Vai de capul meu, cine a dormit? Ne-a rupt, ne-a făcut casele zob. Cui să-i spunem că ne crapă casele?", a mărturisit un localnic.

Localnică: "Şi flăcările se văd, se vede tot."

Reporter: Şi se simt puternic exploziile?

Localnică: "Dar cum! Prima dată am zis că a căzut ceva la mine în casă. S-au zguduit şi geamuri şi tot."

Armata a ridicat două avioane de luptă F-16 după ce radarele au depistat roiul de drone ruseşti.

"Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian al României, iar aeronavele F-16 au revenit la Baza 86 aeriană de la Borcea în jurul orei 03:40", a spus Cornel Pavel, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării.

"O situaţie incomodă, să zic aşa, neplăcută pentru orice om de pe această planetă să te trezeşti în toiul nopţii cu bubuituri", a declarat Ştefan Neculai, primar Isaccea.

Este a treia oară de la începutul războiului Ucraina când bombardamentele Rusiei distrug punctul vamal Orlovka. Portul Orlovka este folosit mai ales pentru transportul de marfă dintre ţara noastră şi Ucraina. Acum, traficul a fost întrerupt pentru că pontonul pentru bac a ars în timpul atacului.

"Circulaţia bacului care face legătura între România şi Ucraina a fost sistată cel puţin o săptămână, ne spuneau angajaţii de aici, asta până când ucrainenii vor reuşi să-şi redeschidă punctul vamal", a transmis Adrian Obreja, reporter Observator.

Atacul rusesc de azi-noapte a fost al treilea care a alertat autorităţile noastre şi localnicii de la frontieră în ultima săptămână. Luni, sute de oameni din Ceatalchioi şi Plauru au fost evacuaţi, după ce o dronă rusească a incendiat un vas plin cu gaz, ancorat la câteva sute de metri de ţărmul românesc. Două zile mai târziu, o dronă a intrat opt kilometri în spaţiul nostru aerian. Patru avioane de vânătoare au fost mobilizate pentru interceptare, dar piloţii au decis să nu doboare aparatul fără pilot. L-au urmărit până a trecut graniţa în Republica Moldova.

