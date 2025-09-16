Un poliţist din Bârlad a fost ţinta unei răzbunări în stil mafiot. Un bărbat i-a dat foc maşinii, chiar în fața blocului în care locuiește. Şi asta nu este tot. Când a fost prins, suspectul de 58 de ani avea la el două seringi pline cu acid de baterie cu care ar fi vrut îl mutileze pe poliţist.

Bărbatul de 58 de ani avea deja un dosar pe numele lui, deschis chiar de către poliţistul pe care a plănuit în detaliu cum să-l atace. Avea de gând să-i dea foc la maşină, lucru pe care l-a şi făcut, iar în momentul în care poliţistul cobora la autoturismul incendiat să-l stropească cu acidul pe care îl avea în cele două seringi, să-l stropească pentru a-l mutila ca răzbunare pentru acel dosar penal.

Ce a spus bărbatul în faţa anchetatorilor

Nu şi-a dus la bun sfârşit planul, dar a reuşit să incendieze maşina poliţistului după care a fugit de la locul faptei. La scurt timp a fost oprit în trafic de colegii poliţistului, fără însă ca aceştia să ştie că el era atacatorul. În maşina acestuia, poliţiştii au găsit cele două seringi cu acidul şi atunci şi-au dat seama despre cine e vorba.

În faţa poliţiştilor, bărbatul a refuzat să sufle în etilotest şi recoltarea de probe biologice. Ar fi declarat în faţa anchetatorilor că poliţistul vizat de atac ar trebui să spună "Mulţumesc" că a scăpat doar cu maşina arsă. Acum, bărbatul s-a ales cu mai multe dosare penale.

