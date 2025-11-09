S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad

O descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care ieșise să culeagă bureți într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Prodana a dat peste un craniu care părea a fi uman. Speriată, aceasta a sunat imediat la 112, iar zona a fost rapid împânzită de polițiști și criminaliști.

Echipele de anchetă au delimitat perimetrul și au început cercetările la fața locului, încercând să identifice originea rămășițelor.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui au confirmat că s-a deschis o anchetă și că urmează să fie efectuate expertize medico-legale pentru stabilirea vechimii și identității resturilor. „Craniul a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală. În acest moment, cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost făcută descoperirea”, au declarat surse oficiale.

Până la finalizarea investigațiilor, ipotezele rămân deschise, însă descoperirea dă fiori locuitorilor din zonă.

