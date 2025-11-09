Antena Meniu Search
S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad

O descoperire șocantă la marginea Bârladului. O femeie care ieșise să culeagă bureți într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Prodana a dat peste un craniu care părea a fi uman. Speriată, aceasta a sunat imediat la 112, iar zona a fost rapid împânzită de polițiști și criminaliști.

la 09.11.2025 , 13:21
S-a dus să culeagă ciuperci şi a dat peste un craniu uman lângă Lacul Prodana, în Bârlad

Echipele de anchetă au delimitat perimetrul și au început cercetările la fața locului, încercând să identifice originea rămășițelor.

S-a deschis o anchetă

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui au confirmat că s-a deschis o anchetă și că urmează să fie efectuate expertize medico-legale pentru stabilirea vechimii și identității resturilor. „Craniul a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală. În acest moment, cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost făcută descoperirea”, au declarat surse oficiale.

Până la finalizarea investigațiilor, ipotezele rămân deschise, însă descoperirea dă fiori locuitorilor din zonă.

