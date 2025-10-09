Antena Meniu Search
Video Aterizare de urgenţă pe aeroportul Otopeni a unei curse Istanbul-Londra. Pasagerii daţi jos, avionul verificat

Un avion care a plecat din Istanbul spre Londra a aterizat de urgenţă pe Otopeni, după ce au fost semnalate probleme în cabina pasagerilor.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 20:04

UPDATE: Alarma s-a dat în jurul orei 18:30, atunci când piloţii i-au anunţat pe controlorii de zbor că ar exista mai multe persoane intoxicate la bord, dar şi miros de fum. A fost momentul în care toată lumea s-a mobilizat, iar avionul a aterizat de urgenţă pe una dintre pistele Aeroportului Otopeni. Persoanele afectate au fost preluate de medici şi sunt în îngrijirea acestora. Ceilalţi pasageri urmează să fie urcaţi în alte curse. Trebuie văzut exact ce s-a întâmplat la bord, aeronava va fi verificată.

Conform Romatsa, piloţii cursei au solicitat asistenţă medicală pentru patru persoane aflate la bordul aeronavei. 

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18:14. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD. Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

aterizare de urgenta zbor istanbul londra otopeni
