Un avion care a plecat din Istanbul spre Londra a aterizat de urgenţă pe Otopeni, după ce au fost semnalate probleme în cabina pasagerilor.

UPDATE: Alarma s-a dat în jurul orei 18:30, atunci când piloţii i-au anunţat pe controlorii de zbor că ar exista mai multe persoane intoxicate la bord, dar şi miros de fum. A fost momentul în care toată lumea s-a mobilizat, iar avionul a aterizat de urgenţă pe una dintre pistele Aeroportului Otopeni. Persoanele afectate au fost preluate de medici şi sunt în îngrijirea acestora. Ceilalţi pasageri urmează să fie urcaţi în alte curse. Trebuie văzut exact ce s-a întâmplat la bord, aeronava va fi verificată.

Conform Romatsa, piloţii cursei au solicitat asistenţă medicală pentru patru persoane aflate la bordul aeronavei.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18:14. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD. Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰