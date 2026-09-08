Programul de colectare smart a gunoiului din Bucureşti este aproape îngropat. De 3 ani, pubelele inteligente montate de mai multe primării de sector, nu funcţionează. Se caută firme care să ridice gunoiul însă licitaţiile sunt blocate. Până atunci oamenii aruncă gunoiul tot la tomberon sau la ghenă şi se plâng că noile containere le ocupă doar locurile de parcare.

"Cineva a fost "SMART". Altcineva decât noi", spune o persoană.

Pubelele smart nu sunt nici pe departe inteligente. Mii de astfel de containere zac acoperite cu folie de plastic în trei din cele şase sectoare ale capitalei

Cât a costat o singură pubelă smart

Peste 1.100 de astfel de pubele au fost montate în Sectorul 2 al Capitalei, dintr-un total de 2.500. Un contract care ajunge la o valoare de peste 20 de milioane de lei. Asta înseamnă că o singură pubelă smart a costat 8.000 de lei.

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Containerele au fost cumpărate pe bani europeni și ar fi trebuit sa fie o varianta mai practică și ecologică a ghenelor de la bloc.

Persoană: Le-au pus degeaba şi dar nu știu ce rost și-au avut aici, locul, nu ştiu. N-au avut ce face cu banii.

Reporter: Unde aruncaţi dumneavoastră gunoiul?

Persoană: În tomberon.

Reporter: În spatele blocului?

Persoană: Da. În astea nu, nu intră nimic în astea, nu știu de ce le-a pus.

Procedurile pentru a le face funcţionale

Conform regulilor europene, ca pubelele să poată fi funcționale, trebuie găsită o altă firmă de salubritate decât cea cu care primăriile de sector au contract. Aşa că totul s-a blocat în licitații.

"Acest sistem este în curs de implementare şi urmează să devină operaţional doar la finalizarea procedurii de licitaţie, prin care Sectorul 2 va atribui contractul de delegare", menţionează Mădălina Stancu, director Primăria Sectorului 2.

Aceeaşi situație şi în Sectorul 6. Şi aici licitaţiile au fost contestate.

Sunt printre ultimele pubele inteligente montate în sectorul 6 al capitalei. Și ele sunt nefuncţionale şi au fost sigilate.

"Sunt nişte bani investiţi fără cap. Sunt doi ani şi tot aşa sunt, nefuncţionale. Ne-au ocupat locuri de parcare. Aici ar mai fi fost cel puțin 2 locuri de parcare şi au luat şi din spaţiul verde", menţionează o persoană.

"Sunt de vreo 2 ani aici. Au zis că trebuie să găsească o maşină de gunoi care să vină să le colecteze, dar nu au găsit nimic. Eu m-am obişnuit cu ele", povesteşte un copil.

Reprezentanţii Sectorului 1 nu au de gând să termine proiectul

Reprezentanții Sectorului 1 spun că au moştenit contractul de la vechea administraţie şi anunță că nu au de gând să ducă la capăt tot proiectul care a costat 100 de milioane de lei .

"Pubelele smart sunt scumpe şi ineficiente pentru că au capacitate mică, ele nu aduc niciun plus valoare consumatorului, cetăţeanului, atunci când vin să colecteze pe fracţii. Nu au capacitatea de a acoperi o scară de bloc, de exemplu. Nu am putut renunţa la ele fiind deja comandate şi aduse. Erau doar două opţiuni: să le lăsăm acolo şi să le plătim sau să le montăm şi să le plătim", explică Iulian Hatmanu, viceprimarul Sectorului 1.

Cel mai bogat sector al Capitalei are în plan să monteze containere îngropate în pământ, cu o capacitate de stocare mai mare.