Sărbători cu soare în oraşe şi zăpadă pe creste. În staţiunile montane, iubitorii sporturilor de iarnă se bucură de pârtii deschise. A nins inclusiv sâmbătă, în Sinaia, la Cota 2000. Aşa că turiştii mai dau câteva ture pe schiuri. Şi cei care au ales litoralul de Paşte au parte de vreme frumoasă. Mulţi au întins masa chiar pe nisip. Ciocnesc ouă şi se bucură de briză.

Turiștii care au venit la mare au ales să păstreze tradiția într-un mod inedit.

Un grup de turişti venit din Ploiești a cionit ouăle direct pe nisip. Au vrut să schimbe decorul, dar nu și obiceiul, au spus aceştia. Așa că au adus Paștele la mare. Iar vremea a ţinut cu ei.

Au fost aproximativ 12 grade Celsius pe litoral și chiar dacă nu a fost de stat pe plajă, a fost perfect pentru o plimbare pe malul mării.

În total, aproximativ 5.000 de turiști au ales litoralul pentru aceste zile de sărbătoare. Mulți dintre ei au ieșit la plimbare încă de dimineață, au ciocnit ouă și s-au bucurat de aerul sărat.

