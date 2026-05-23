Desi suntem departe de temperaturile de vară, mulţi aventurieri au făcut astăzi deja prima baie în mare. Şi pe faleză a fost relaxare: zilele Constanţei aduc tot weekendul muzică, dans şi expoziţii pe litoral.

Prima întâlnire cu marea din acest an s-a făcut cu paşi timizi. Cele 18 grade ale apei îi obligă pe turişti să o încerce cu prudenţă, cel mult până la genunchi.

Cosmin s-a urcat de dimineaţă în maşină cu gândul să facă o baie în mare. Vine tocmai din Suceava, pentru o singură zi pe litoral.

"N-am avut curaj mai mult de genunchi să mă bag. Pe anul ăsta, e prima plajă", povestește acesta.

Alţii s-au mulţumit să admire apa de pe nisip.

"Fiind prima plajă, nu vrem să ne expunem, dar ne-a surprins această vreme frumoasă", povestește o tânără.

Constanţa a fost astăzi toată un spectacol: definii au fost mai aproape de mal ca niciodată, iar pe faleză, turiştii s-au bucurat de show-ul statuilor vivante, de Zilele oraşului.

La câţiva paşi de Cazinou, a răsunat muzica vremurilor de demult.

Iar ofertele s-au epuizat rapid: Un hotel de 4 stele din Eforie este complet rezervat pentru minivacanţa de weekendul viitor.

"Oaspeţii noştri au pornit de la pachete de minimum 2 nopţi, cu All Inclusive, acesta este pachetul cel mai dorit, de altfel. Preţurile au pornit de la o mie de lei, per sejur", explică Alexandra Bălăucă, sef receptie hotel 4 stele Eforie.

La Mamaia, cu puţin noroc, mai puteţi prinde câteva camere libere.

"Oferta noastra este de 200 de lei pentru camera clasică, pentru 2 persoane. Pentru 3 nopţi, o familie ar trebui să îşi ia în calcul o sumă care poate varia între 600 şi 700 de lei", explică Roumeliotakis Athanasios, reprezentant hotel 3 stele Mamaia.

