Bate vânt de haos şi panică în instalațiile eoliene din toată ţara. S-au dat atacuri simultane în mai multe parcuri de energie verde în ultimele zile, iar pagubele se învârt în milioane de euro. Jucătorii din industrie spun că situaţia e fără precedent şi suspectează că la mijloc e vorba de un act de sabotaj. Poliţiştii au reuşit să prindă până acum doar doi bărbaţi, amândoi din Vrancea. Ultimele echipamente furate au fost găsite de agenţi într-o ascunzătoare a tâlharilor.

Cei doi bărbaţi din Vrancea au filat parcul eolian patru zile înainte de a da lovitura, pentru a se asigura de breşele de securitate. Ar fi doborât sâlpii de monitorizare într-o noapte, iar în următoarea s-ar fi întors pentru a recupera şi ultimele echipamente. Poliţiştii au reuşit să-i prindă în urma unui pont şi îi cercetează acum pentru furt calificat şi distrugere.

"Cei doi bărbați ar fi secționat șufele de fixare a unor stâlpi de măsurare a vântului, fiind astfel doborâți pe sol și distruși în totalitate și ar fi sustras componente de la aceștia, creând un prejudiciu de aproximativ 200.000 euro", a declarat Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Investitorii în energie eoliană au reclamat atacuri în zona de sud-est a ţării şi pagube de peste 3 milioane de euro. Au cerut ajutor inclusiv de la două minstere - Interne şi Energie.

Bărbaţii de 35 şi 39 de ani ar fi ţintit parcuri eoliene aflate la zeci de kilometri de casa lor. Vizau astfel de turnuri meteorologice și echipamente de măsurare a vântului. Le doborau şi le furau pe bucăţi. Prada era ascunsă apoi într-o casă din comuna Nicolae Bălcescu, aflată la 40 de kilometri de Constanţa.

Momentan, doar cei doi hoţi din Vrancea au fost arestaţi. Poliţiştii iau în calcul o reţea criminală mai amplă, mai ales că multe dintre atacuri au avut loc simultan. În urmă cu 2 zile, doi stâlpi de monitorizare meteorologică au fost dărâmaţi în Tulcea.

"Ar fi fost sustrase de la locul faptei, de către persoane necunoscute, mai multe echipamente de aproximativ 5.000 de lei", a declarat Ionela Herda, purtător de cuvânt IPJ Tulcea.

Atacuri la sistemul de energie au mai fost semnalate în urmă cu trei luni în Germania. Şase români loveau noaptea parcurile solare, tăiau mai multe cabluri din instalaţiile fotovoltaice, pe care mai apoi le vindeau. Poliţiştii au reuşit să-i aresteze.

