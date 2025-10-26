Ultimele ore de fericire şi ultimul rămas bun. Doi bunici s-au stins într-un accident rutier în oraşul Făget, judeţul Timiş. Participaseră la nunta nepoatei lor şi au murit în drumul spre casă. Pentru ei, a fost poate cel mai frumos moment, pentru cei rămaşi în urma lor, cea mai mare durere.

Din primele informaţii, bătrânul de 79 de ani a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens, intrând într-un autoturism condus de o femeie de 27 de ani.

În urma impactului, bărbatul şi soţia sa au murit pe loc, iar alte două femei aflate în autotursm, cât și conducătoarea auto au fost rănite și transportate la spital. Un alt bărbat implicat în accident a refuzat transportul la unitate spitalicească.

Cei doi bunici se îndreptau spre casă, în Crivina, după ce participaseră la nunta nepoatei lor. Resturi din autoturisme au fost împrăştiate pe zeci de metri.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun poliţiştii

Un bărbat de 79 de ani a condus un autoturism pe DN 68 A dinspre Făget către Margina, iar într-o curbă la dreapta a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 27 de ani.

În urma impactului, conducătorul auto și soția acestuia de 77 de ani, au decedat. De asemenea, alte două femei din autoturismul condus de bărbat, cât și conducătoarea auto au fost rănite și transportate la spital.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vatamare corporală din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă place cum arată Catedrala Naţională? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰