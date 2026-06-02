Sorana Cîrstea, eliminată de la Roland Garros. Mira Andreeva s-a calificat în semifinală

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi favorită 18, a fost învinsă, marţi, în sferturile de finală ale turneului de grand slam de la Roland-Garros.

Sorana Cîrstea, eliminată de la Roland Garros

Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, a fost învinsă de favorita 8, rusoaica Mirra Andreeva, scor 6-0, 6-3. Meciul a durat 56 de minute.

Prin accederea în sferturi la Roland-Garros, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 470.000 de euro şi 430 de puncte.

