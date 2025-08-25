După şase ani de absenţă, autobuzele turistice cu etaj din Bucureşti au ieşit din nou pe traseu astăzi. Pleacă, însă, în cursă, la sfârşitul vacanţelor, iar biletele costă destul de mult. O familie cu doi copii cheltuie peste două sute de lei pentru o plimbare.

Autobuzele turistice au ieşit pe traseu la 10 dimineaţa, iar şoferii au fost uimiţi: sute de turişti şi-au cumpărat bilete astăzi.

"Am pornit chiar acum din Piaţa Presei pe un traseu ce măsoară 15 kilometri şi care va dura aproximativ o oră".

Traseul are 14 staţii şi ajunge în principalele puncte de atracţie turistică din Bucureşti.

Articolul continuă după reclamă

Au revenit cursele cu autobuzele turistice în Bucureşti

"Nu ştiam că e prima zi în care funcţionează. Este al doilea tur pe care îl fac. L-am făcut pe primul şi acum îl repet pentru că mi-a plăcut", a declarat Sami, turist Paris.

"Mă cheamă Antonia, am 11 ani şi e foarte distractiv", a declarat o fetiţă. Autobuzele second hand nu au, însă, personal care să le dea detalii pasagerilor despre istoria Bucureştiului şi nici dotări moderne.

"Ar fi fost mai bine să avem un ghid turistic dar nu e niciun ghid". "Nu au căşti, adică nu cred că funcţionează că altfel ne dădeau când urcam. În alte ţări ai căşti şi asculţi dacă vrei dar văd că la noi nu funcţionează. Probabil că sunt destul de vechi autobuzele", spun turiştii.

Călătorii au o singură variantă ... tehnologia.

Străinii pot scana acest cod QR care îi va duce spre o aplicaţie. Acolo vor afla mai multe informaţii despre principalele obiective turistice. Acum suntem în faţa Palatului Parlamentului aşa că vom selecta această oprire. "Palatul Parlamentului este a doua cea mai mare clădire administrativă după Pentagon."

Biletele costă 70 de lei pentru adulţi, iar copiii cu vârste între 7 şi 14 ani plătesc 35 de lei.

"Pentru noi românii probabil că e puţin scump dar pentru turişti cred că e acceptabil. Şi noi când mergem în capitalele de prin Europa platim chiar mai mult de atât", a declarat un român.

Autobuzele cu etaj vor circula şi iarna. "Linia turistică funcţionează zilnic între orele 10 şi 23 iar programul de circulaţie va fi din 30 în 30 de minute. Această linie va funcţiona permanent dar în perioada sezonului rece programul de circulaţie va fi adaptat corespunzător solicitărilor", a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Ultima oară, autobuzele turistice au funcţionat în Capitală în 2019. Primăria a cumpărat cele 6 autobuze second hand scoase acum în traseu în noiembrie 2022 cu 400.000 de euro. Cei 3 ani în care au fost ţinute în garaj au produs societăţii de transport o pagubă de peste 160 de mii de euro.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰