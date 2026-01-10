Doi tineri din județul Teleorman, dintre care unul minor, sunt cercetați pentru furt, după ce ar fi spart vitrina unui magazin de telefonie mobilă și ar fi furat telefoane în valoare de 20.000 de lei, scrie News.ro. Jaful a avut loc noaptea, în orașul Videle, iar polițiștii au reușit să recupereze o parte din prejudiciu.

Au spart geamul magazinului cu piatra și au "şterpelit" telefoane de 20.000 de lei. Doi teleormăneni, arestaţi - Shutterstock | Ilustraţie

Furtul a avut loc noaptea, pe raza oraşului Videle.

"La data de 7 ianuarie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat, despre faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 00:50, în oraşul Videle, persoane necunoscute ar fi spart geamul unui magazin de telefonie mobilă cu o piatră, ar fi pătruns în interior şi ar fi sustras trei telefoane mobile, cauzând un prejudiciu de 20.000 de lei", informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Teleorman.

Principalii suspecţi în acest caz sunt de doi tineri, de 16 şi 18 ani care au fost reţinuţi, sub acuzaţia de furt.

Poliţiştii au reuşit să recupereze parţial prejudiciul a cauzat de cei doi.

