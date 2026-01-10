Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Au spart geamul magazinului cu piatra și au "şterpelit" telefoane de 20.000 de lei. Doi teleormăneni, arestaţi

Doi tineri din județul Teleorman, dintre care unul minor, sunt cercetați pentru furt, după ce ar fi spart vitrina unui magazin de telefonie mobilă și ar fi furat telefoane în valoare de 20.000 de lei, scrie News.ro. Jaful a avut loc noaptea, în orașul Videle, iar polițiștii au reușit să recupereze o parte din prejudiciu.

de Redactia Observator

la 10.01.2026 , 17:07
Lovitură pe timp de noapte în Teleorman: telefoane furate după ce vitrina a fost spartă Au spart geamul magazinului cu piatra și au "şterpelit" telefoane de 20.000 de lei. Doi teleormăneni, arestaţi - Shutterstock | Ilustraţie

Furtul a avut loc noaptea, pe raza oraşului Videle.

"La data de 7 ianuarie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi de către un bărbat, despre faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 00:50, în oraşul Videle, persoane necunoscute ar fi spart geamul unui magazin de telefonie mobilă cu o piatră, ar fi pătruns în interior şi ar fi sustras trei telefoane mobile, cauzând un prejudiciu de 20.000 de lei", informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Teleorman. 

Principalii suspecţi în acest caz sunt de doi tineri, de 16 şi 18 ani care au fost reţinuţi, sub acuzaţia de furt. 

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au reuşit să recupereze parţial prejudiciul a cauzat de cei doi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

furt hoti videle teleorman magazin telefoane politie
Înapoi la Homepage
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Au spart geamul magazinului cu piatra și au "şterpelit" telefoane de 20.000 de lei. Doi teleormăneni, arestaţi