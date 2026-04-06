Au venit de la 400 km distanţă la plimbare prin Bucureşti. Ce au descoperit în parcul IOR din Capitală

De Florii, parcul IOR s-a transformat într-un adevărat pol al gastronomiei tradiționale, unde rețetele românești au fost reinterpretate în stil mare. Atracția principală, pe lângă peşte, a fost un cozonac uriaș, de 20 de metri, pregătit după rețete moldovenești autentice. Vizitatorii au putut inclusiv să cumpere delicatese pentru masa de Paşte. Alţii s-au bucurat doar să descopere cum arată tradiția atunci când este dusă la nivel de spectacol culinar.

Soarele şi sărbătoarea de Florii a convins ieri mii de oameni să dea masa de acasă pe grătare. Oamenii au ales să sărbătorească floriile în parc. Unii au ales doar o simplă plimbare, alții au venit la festivalul scrumbiei, care se întinde pe sute de metri, iar oamenii au de ales între 150 de feluri de mâncare, tradițional românești.

Oferta a fost bogată: de la mici la preparate din peşte şi chiar drob de miel, pentru cei care nu mai au răbdare încă o săptămână până la Paşte. "Bunătate. Păi sper să fie un crap. Nu am ales, am fost oarecum obligat condiționat. Am fost adus de către soție în București, de la Cluj, așa că îmi petrec timpul liber, un plic în aer liber".

Prețurile au fost calculate la porții de 100 de grame: calcanul a costat 29 de lei, sturionul 25 de lei, iar crapul 16 lei. Borșul pescăresc a ajuns la 25 de lei, iar o porție de rapane din Marea Neagră la 35 de lei.

Articolul continuă după reclamă

"E ușor de 100 de lei și poate gusta aproximativ din toate preparatele pe care le-am făcut. Ne-am pregătit dimineață cu pește proaspăt adus din delta, preparate lipovenești, storceag din sturion și morun, vorș de pește, dar și preparate din carne", a declarat Roxana.

Atracțiile principale la capitolul desert au fost cozonacul și pasca uriașă, pregătite timp de o săptămână. "Suntem o echipă de 10 oameni care am muncit aproape o săptămână și dacă le adun pe toate, pasca are peste 500 de kilograme și toți cozonaci, cred că ajungem la o tonă aproape. Testul tehnologic la cel de 50 de kilograme durează o zi, cam 8 ore".

Pentru o atmosferă de festival completă, dansurile populare au atras cei mai mulți spectatori. "Sunt inspirate din folclorul românesc, dar din toate zonele țării și am făcut o combinație între dansul folcloric, dansuri moderne, dans contemporan și elemente din gimnastică".

Pe parcursul celor trei zile, festivalul scrumbiei a atras un număr record de vizitatori: peste 50.000 de persoane.

Oana Bogdan Like Jurnalismul nu este doar o meserie, ci un stil de viață. Mi-am descoperit această pasiune la 18 ani, în momentul în care am ieșit pentru prima dată pe teren, singură, cu un reportofon în buzunar. De atunci, totul s-a schimbat. ➜

Întrebarea zilei Aţi găsit motorină premium mai ieftină decât cea standard? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰