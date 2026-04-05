Tradiționalul pelerinaj de Florii din Capitală a adunat, în acest an, peste șase mii de credincioși. Procesiunea s-a întins pe aproape 3 kilometri, iar poliţiştii au restricţionat traficul în zona Catedralei Naţionale timp mai bine de o oră. Şi în restul ţării enoriaşii au luat-o la pas, ţinând în mâini flori, ramuri de finic și de salcie înflorită, dar și icoane și lumânări. Oamenii s-au rugat, în special, pentru sănătate şi linişte sufletească.

Mii de credincioşi au luat la pas străzile Capitalei, într-un pelerinaj plin de credinţă şi speranţă. Au pornit de la Catedrala Națională pe un traseu lung, cu două opriri, până la Catedrala Patriarhală. Acolo au fost întâmpinaţi de către Preafericitul Părinte Daniel.

Fetiţă: Mi se pare foarte frumos.

Reporter: Ce ţi-a plăcut cel mai mult?

Fetiţă: Cel mai mult mi-a plăcut când au ieşit părinţii şi au venit cu salcie şi ne-a udat.

"E frumos, e plăcut să vezi atâta lume că se strânge în întâmpinarea Domnului. E foarte plăcut, e ceva unic, aşa. Te întâlneşti o dată în an cu chestiile astea.", spune o doamnă.

"E o chestie în primul rând pentru liniştea noastră sufletească. Aduce pace, linişte, bucurie.", adaugă un bărbat.

"Aceşti oameni au venit pentru că Dumnezeu i-a adus aici. Şi îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat o zi aşa de frumoasă.", adaugă o altă doamnă.

Pelerinajul reconstituie intrarea Mântuitorului Hristos în Ierusalim.

"Iisus i-a răspuns: Eu sunt învierea şi viaţa. Învierea este acum, aici, aproape. A adăugat Mântuitorul Iisus: Cel ce crede în mine viu va fi, chiar dacă va muri.", predică Patriarhul Daniel.

Procesiuni impresionante au fost şi în restul ţării. La Suceava, icoana Intrării Domnului în Ierusalim a fost purtată de tineri imbrăcaţi în costum popular.

"Este un moment unic şi simbolic. Simt fericire şi o linişte atunci când mă aflu aici.", spune o fată.

"Cât putem şi reuşim, am dori să participăm în fiecare an. Este şi dorinţa celor mici.", precizează o altă doamnă.

"Îmi place tare mult la procesiune, este multă linişte şi pace. Este foarte frumoasă.", spune un copil.

Credincioşii au purtat ramuri de finic.

"Simbolizează intrarea triumfală a Mântuitoarului în cetatea Ierusalimului şi tot de atunci şi până acum diferite popoare au simbolizat această sărbătoare cu ramuri diverse, de măsline, de salcie sau de liliac.", explică Alexandru Sava, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuților.

Iar în Galaţi, enoriaşii au pornit în pelerinaj de la Biserica Vovidenia şi au ajuns la Catedrala Arhiepiscopală.

La procesiune a participat şi Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Săptămână viitoare este Săptămâna Mare pentru credincioşii ortodocşi şi vor fi oficiate slujbe în fiecare zi. Luni, marţi şi miercuri vor fi citite Sfintele Evanghelii, joi Denia celor 12 evanghelii, iar vineri Denia Prohodului Domnului. Sâmbătă este Sâmbăta Mare şi sunt aşteptaţi sute de mii de credincioşi la slujba de Înviere.

De mâine încolo credincioşii intră în Săptămâna Patimilor.

