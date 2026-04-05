Video Tradiții de Florii. De ce duc credincioșii acasă ramuri de salcie sfințite

Zi importantă pentru creștinii ortodocși! Aceștia celebrează duminica Floriilor, sărbătoare care amintește de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Iar ziua este însoțită de mai multe obiceiuri, păstrate cu sfințenie de-a lungul timpului. 

de Laura Ilioiu

la 05.04.2026 , 12:14

În Ziua de Florii sunt mai multe tradiții și obiceiuri. În primul rând, credincioșii merg la Biserică și duc acasă ramuri de salcie sfințite, pe care le așează lângă icoane sau la ușă, pentru protecția casei. Totodată, în anumite zone din țară, acestea se pun în pomi sau în grădini pentru rod bogat și belșug.

În tradițiile populare, în Ziua de Florii nu se muncește și ar trebui evitat spălatul pe cap, pentru a păstra frumusețea părului. Femeile sau fetele nemăritate, în această seară, dorm cu o crenguță sub pernă pentru a-și visa ursitul sau folosesc busuioc fiert pentru noroc în dragoste. De asemenea, copiii sunt atinși cu o ramură de salcie pentru a crește sănătoși și puternici.

Totodată, astăzi sunt sărbătorite și persoanele care poartă nume de flori, iar pentru credincioși este dezlegare la pește.

Momentul în care cel care a fost cel mai bogat români îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
De ce UDMR a votat, de fapt, împotriva legii berii pe stadioane. Ce legătură are cu simbolurile Ținutului Secuiesc
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Observator » Evenimente » Tradiții de Florii. De ce duc credincioșii acasă ramuri de salcie sfințite
