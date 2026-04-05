Zi importantă pentru creștinii ortodocși! Aceștia celebrează duminica Floriilor, sărbătoare care amintește de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Iar ziua este însoțită de mai multe obiceiuri, păstrate cu sfințenie de-a lungul timpului.

În Ziua de Florii sunt mai multe tradiții și obiceiuri. În primul rând, credincioșii merg la Biserică și duc acasă ramuri de salcie sfințite, pe care le așează lângă icoane sau la ușă, pentru protecția casei. Totodată, în anumite zone din țară, acestea se pun în pomi sau în grădini pentru rod bogat și belșug.

În tradițiile populare, în Ziua de Florii nu se muncește și ar trebui evitat spălatul pe cap, pentru a păstra frumusețea părului. Femeile sau fetele nemăritate, în această seară, dorm cu o crenguță sub pernă pentru a-și visa ursitul sau folosesc busuioc fiert pentru noroc în dragoste. De asemenea, copiii sunt atinși cu o ramură de salcie pentru a crește sănătoși și puternici.

Totodată, astăzi sunt sărbătorite și persoanele care poartă nume de flori, iar pentru credincioși este dezlegare la pește.

