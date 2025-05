O maşină răsturnată, un bărbat rămas blocat între fiare, o altă maşină lovită, la zeci de metri distanţă de prima şi alţi doi soţi răniţi uşor, care ies terifiaţi din maşina avariată. Este tabloul găsit de martori la locul accidentului. Nimeni nu bănuia că o femeie de 85 de ani, şi ea victimă în accident, avea să fie găsită 6 ore mai tărziu, decedată, la câteva zeci de metri distanţă de locul impactului. Şi tocmai de membrii familiei.

"Dezastrul s-a întâmplat. Uitaţi! Omul este decedat, încarcerat. Dezastrul ăsta putea fi evitat. Acte necugetate! Efectiv acte necugetate! Incredibil aşa ceva! Doamne fereşte! Doamne fereşte! Domnii mergeau regulamentar şi dezastrul s-a întâmplat", spun martorii.

Au venit să aprindă lumânări şi au găsit o altă rudă moartă

Tragedia a avut loc din cauza neacordării de prioritate. Şoferul de 58 de ani, găsit încarcerat la faţa locului, a virat la stânga fără să se asigure şi a fost spulberat de o maşină care circula regulamentar. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Nimeni nu s-a gândit că în maşină cu el mai era cineva... dar când familia a vrut să o anunţe pe mama lui de tragedie au avut un şoc.

"Pe mama nu am găsit-o acasă. Am zis că poate de Constantin şi Elena, fiind sărbătoare, o fi prin vecini. Ne-am reintors la ora 7:36 să aprindem o lumânare şi să caut o sumă de bani care dânsul o deţinea în maşină, împrumutată de la mine cu o seară înainte. Am găsit o bucată dintr-o cârjă sau un mâner la un baston, am găsit-o pe marginea drumului, la care i-am spus soţiei: Mariana, mama sigur este şi ea! La 25 de metri am găsit-o în şant, în iarbă", spune o rudă.

La şase ore de la accident, familia a anunţat imediat autorităţile care s-au întors la faţa locului.

"Iniţial, în locul producerii incidentului au fost identificate trei victime. Ulterior, la aprox 30 de metri de locul impactului, a fost identificată o a doua victimă decedată, o femeie de 85 de ani, într- o zonă cu vegetaţie deasă, sub nişte arbuşti", a declarat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani.

Cumnatul bărbatului decedat ar fi contactat şi firma de tractări, pentru a face căutări mai amănunţite în maşină. Totul cu speranţa că va găsi banii pierduţi. Nu au fost găsiţi, însă au mai fost descoperite rămăşiţe umane. Poliţia a demarat o anchetă internă pentru a stabili dacă anchetatorii sosiţi iniţial la locul accidentului au acţionat conform procedurilor legale.

