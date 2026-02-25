Audieri pentru 21 de persoane după perchezițiile din dosarul meciurilor suspectate că ar fi fost aranjate

Antena Meniu Search
Suspiciuni uriaşe de meciuri de fotbal trucate şi pariuri sportive măsluite în Liga a treia de fotbal. Poliţiştii au făcut zeci de percheziţii în capitală şi în alte şase judeţe la reţeaua din care ar face parte jucători, finanţatori şi impresari sportivi. 21 de oameni vor ajunge la audieri. 

Este vorba despre o adevărată rețea. 21 de persoane sunt implicate, au fost făcute percheziții în Capitală și în alte șase județe din apropierea Bucureștiului. Aceste persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul IPJ Prahova, pentru a sta față în față cu polițiștii, dar și cu procurorii, și pentru a da explicații cu privire la modul în care reușeau să influențeze rezultatul mai multor meciuri de fotbal din Liga a III-a, astfel încât să obțină cote favorabile la diverse pariuri.

Aceștia sunt cercetați pentru înșelăciune în domeniul pariurilor sportive. Înainte de a influența aceste rezultate, mergeau și plasau pariuri atât la agenții fizice, cât și online, după care obțineau profit atunci când rezultatele meciurilor din Liga a III-a corespundeau pariurilor făcute de ei.

Prejudiciul depășește 800.000 de lei. Audierile sunt în curs, perchezițiile au avut loc în cursul zilei de miercuri.

