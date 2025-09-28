Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa

Echipa României a reușit o performanță impresionantă la Campionatele Mondiale de Canotaj, de la Shanghai, din China, câștigând duminică dimineață medalia de aur la proba de 8+1 mixt, organizată în premieră la competiția mondială.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 10:19
Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa - Profimedia

Echipajul compus din Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada-Maria Morosanu, Florin Sorin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosa, Ștefan Constantin Berariu, Simona Rădiș și Victoria Ștefania Petreanu (c) a dominat cursa, conducând încă de la început până la final, conform Mediafax.

Italia a ocupat locul secund, în timp ce Noua Zeelandă a completat podiumul, îmbunătățindu-și considerabil performanța față de calificări.

Tot la Shanghai, echipajul românesc format din Andrei Cornea și Mădălina Cornea a încheiat finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) pe locul 6. Competiția a fost câștigată de irlandezii Fintan McCarthy și Margaret Cremen, urmați de olandezii Roos de Jong și Melvin Twellaar (argint) și elvețienii Celia Dupré și Raphael Ahumada (bronz).

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

canotaj aur campionat mondial echipa
Înapoi la Homepage
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici?
Observator » Evenimente » Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa