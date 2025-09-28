Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj. Echipa 8+1 mixt a dominat cursa

Echipa României a reușit o performanță impresionantă la Campionatele Mondiale de Canotaj, de la Shanghai, din China, câștigând duminică dimineață medalia de aur la proba de 8+1 mixt, organizată în premieră la competiția mondială.

Echipajul compus din Maria Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada-Maria Morosanu, Florin Sorin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosa, Ștefan Constantin Berariu, Simona Rădiș și Victoria Ștefania Petreanu (c) a dominat cursa, conducând încă de la început până la final, conform Mediafax.

Italia a ocupat locul secund, în timp ce Noua Zeelandă a completat podiumul, îmbunătățindu-și considerabil performanța față de calificări.

Tot la Shanghai, echipajul românesc format din Andrei Cornea și Mădălina Cornea a încheiat finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) pe locul 6. Competiția a fost câștigată de irlandezii Fintan McCarthy și Margaret Cremen, urmați de olandezii Roos de Jong și Melvin Twellaar (argint) și elvețienii Celia Dupré și Raphael Ahumada (bronz).

