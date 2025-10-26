Un fermier din Dolj a dat lovitura în afaceri. În timp ce multe culturi tradiţionale dau bătăi de cap agricultorilor, pentru el, o plantă aparent modestă aduce cei mai mulţi bani în casă.

Vorbim de alunele de pământ, o cultură de nişă care se dezvoltă chiar şi pe suprafeţe mici. Nu au nevoie de irigații costisitoare și se adaptează bine în solurile nisipoase din sudul Olteniei.

Doru a început să cultive alune de pământ încă din copilărie. Totul, din pură curiozitate.

Alunul este o arbust cu o înălţime de 30-40 de centimetri. Are nevoie de căldură şi de un sol nisipos ca să producă alunele ce se coc în pământ.

Doru a prins repede gustul afacerii şi ştie cum să aibă grijă de cultură. Acum, se bucură de o recoltă bogată.

Și nutriționiștii recomandă consumul, mai ales că alunele conţin omega 3, proteine, fibre şi antioxidanţi.

Alunele de pământ sprijină şi sănătatea pielii, oferind un efect de hidratare.

