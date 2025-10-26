Video Aurul din pământ. Un fermier din Dolj a găsit reţeta perfectă cu un sortiment special de alune
Un fermier din Dolj a dat lovitura în afaceri. În timp ce multe culturi tradiţionale dau bătăi de cap agricultorilor, pentru el, o plantă aparent modestă aduce cei mai mulţi bani în casă.
Vorbim de alunele de pământ, o cultură de nişă care se dezvoltă chiar şi pe suprafeţe mici. Nu au nevoie de irigații costisitoare și se adaptează bine în solurile nisipoase din sudul Olteniei.
Doru a început să cultive alune de pământ încă din copilărie. Totul, din pură curiozitate.
Alunul este o arbust cu o înălţime de 30-40 de centimetri. Are nevoie de căldură şi de un sol nisipos ca să producă alunele ce se coc în pământ.
Doru a prins repede gustul afacerii şi ştie cum să aibă grijă de cultură. Acum, se bucură de o recoltă bogată.
Și nutriționiștii recomandă consumul, mai ales că alunele conţin omega 3, proteine, fibre şi antioxidanţi.
Alunele de pământ sprijină şi sănătatea pielii, oferind un efect de hidratare.Înapoi la Homepage
