Video Aurul din pământ. Un fermier din Dolj a găsit reţeta perfectă cu un sortiment special de alune

Un fermier din Dolj a dat lovitura în afaceri. În timp ce multe culturi tradiţionale dau bătăi de cap agricultorilor, pentru el, o plantă aparent modestă aduce cei mai mulţi bani în casă.

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 08:13

Vorbim de alunele de pământ, o cultură de nişă care se dezvoltă chiar şi pe suprafeţe mici. Nu au nevoie de irigații costisitoare și se adaptează bine în solurile nisipoase din sudul Olteniei.

Doru a început să cultive alune de pământ încă din copilărie. Totul, din pură curiozitate.

Alunul este o arbust cu o înălţime de 30-40 de centimetri. Are nevoie de căldură şi de un sol nisipos ca să producă alunele ce se coc în pământ.

Doru a prins repede gustul afacerii şi ştie cum să aibă grijă de cultură. Acum, se bucură de o recoltă bogată.

Și nutriționiștii recomandă consumul, mai ales că alunele conţin omega 3, proteine, fibre şi antioxidanţi.

Alunele de pământ sprijină şi sănătatea pielii, oferind un efect de hidratare.

