Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramul

În timp ce multe culturi tradiționale dau bătăi de cap agricultorilor, un fermier din Dolj a descoperit rețeta succesului cu o plantă aparent modestă. 

de Redactia Observator

la 26.10.2025 , 16:57
Doru a dat lovitura în afaceri cu o cultură de nișă, pe care a început-o încă din copilărie, din simplă curiozitate. Fermierul din Dolj se bucură acum de o recolta bogată, obținută fără irigații costisitoare, întrucât plantele se adaptează perfect solurilor nisipoase din sudul Olteniei.

"O singură tufă din asta poate să producă de la 20 la 100 de astfel de teci, fiecare teci are câte 2 alune", explică Doru. "Încă de când eram mic am auzit un prieten că cultiva asa ceva şi nici mie nu îmi venea să cred că la noi se cultivă alune de pământ. Şi am luat şi eu, am cultivat".

Alunul este un arbust cu o înălţime de 30-40 de centimetri. Are nevoie de căldură şi de un sol nisipos ca să producă alunele ce se coc în pământ. Fermierul a prins repede gustul afacerii şi acum ştie cum să aibă grijă de cultură. "Sunt proaspete, gustoase şi foarte sănătoase. Eu am o clientelă destul de bună şi vând destul de bine. Le vindem cu 50 de lei kilogramul", explică Doru.

Și nutriționiștii recomandă consumul, mai ales că alunele conţin omega 3, proteine, fibre şi antioxidanţi. "Pot îmbunătăţi memoria şi sănătatea cardiovasculară. Datorită conţinutului de fibre reglează şi tranzitul intestinal. Te ajută să ai un somn odihnitor. Pot controla greutatea şi să avem un sti de viaţă mai echilibrat", explică Mihaela Jilcu, nutriţionist. Alunele de pământ sprijină şi sănătatea pielii, oferind un efect de hidratare.

