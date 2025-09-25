Aurul negru al ţării a secat la mal. Apa lacului Techirghiol, cunoscut pentru nămolul terapeutic, s-a retras considerabil, iar peisajul, odată de poveste, a ajuns dezolant. Specialiştii, însă, ne liniştesc. Nămolul nu și-a pierdut din proprietăţi, iar acest fenomen, aparent, doar îl regenerează.

Zeci de metri de mal uscat, nămol crăpat și miros greu de sulf. Aşa poate fi acum descris Lacul Techirghiol. De vină ar fi temperaturile record ale verii, dar şi modificările climatice constante.

Apa sărată ar fi trebuit să aibă un metru adâncime, însă s-a retras de la ţărm chiar şi cu o sută de metri. Mirosul este greu de suportat.

"Scăderea nivelului lacului Techirghiol este un fenomen normal la sfârşitul verii ca acesta să scadă. Este rezultatul evaporării. Avem ani tot mai secetoşi", a explicat Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

Deşi peisajul este dezolant, nămolul sapropelic se regenerează acum mult mai bine. O veste bună pentru pacienţi, care îl folosesc în scop terapeutic.

"Suprafaţa de apă a lacului este un capac peste acest zăcământ. Asigură acoperirea lui şi îl fereşte de fluctuaţiile sezoniere. Deci folosim zăcământul, îl exploatăm în limite stabilite. Sanatoriul nostru are în fiecare an peste 15.000 de pacienţi", spune Olga Surdu, medic primar recuperare Sanatoriul Techirghiol.

"Arată foarte bine pentru că este foarte concentrat. Şi mult mai sănătos, zic eu, ca şi tratament", spune un român. "Extraordinar de bun. A scăzut, dar e bună apa aia. A rămas cu aceeaşi sărătură", crede o femeie.

Lacul Techirghiol din județul Constanța se întinde pe o suprafață de peste 10 kilometri pătrați, iar adâncimea maximă, în larg, de unde se extrage și vestitul nămol sapropelic este de nouă metri.

