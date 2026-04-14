Moartea lui Mircea Lucescu a fost ocazia perfectă de a face bani pentru mulţi fani din trecut. Pe internet au apărut zeci de anunţuri cu fotografii, cărţi şi autografe scoase la vânzare. Vânzătorii cer o mie de euro pentru un obiect cu semnătura celui mai mare antrenor român din istorie.

Pe site-urile de anunţuri se vând stickere, cărţi si figurine cu numele marelui antrenor român. Cel mai mare preţ, 4.500 de lei, este cerut pentru un tricou de la echipa Shakhtar Donetsk, din perioada 2010, semnat de Mircea Lucescu.

Un sticker cu fotografia lui Mircea Lucescu, fără autograf se vinde cu 500 de lei, iar o imagine semnată de fostul selecţioner ajunge la 2.500 de lei. Specialiştii spun că această practică nu este una nouă: de fiecare dată când o personalitate moare obiectele cu autograf rapid la vânzare, la preţuri mult mai mari. Şi in cazul in care o persoană renumită îşi încheie activitate cota de piaţă creşte.

Cazuri celebre de obiecte sportive vândute la licitații

"Avem un caz celebru aici la Palatul Cestianul Racoviță. Este vorba de un tricou purtat de Gică Hagi în ultimul meci. De la 500 de euro preț de pornire, acel tricou a fost ajudecat cu 30.000 de euro. Avem un exemplu concret și pentru un autograf Mircea Lucescu. La o licitație din 2022, un tricou Dinamo Kiev cu semnătura lui s-a judecat exact la prețul de pornire de 2000 de euro", a spus Anca Bejan, reprezentantă a galeriei de artă.

Alte obiectele de valoare care i au apartinut lui Mircea Lucescu - tricouri, trofee sau medalii - pot fi admirate gratuit de fani

Povestea tricoului schimbat cu Pele

Unul dintre cele mai valoroase obiecte care au aparținut lui Mircea Lucescu este acest tricou primit de la fotbalistul Pele în urmă cu mai bine de 50 de ani după un match în care cei doi s-au întâlnit pe teren și au făcut schimb de echipamente. Nu are preț și nici nu va fi scos vreodată la vânzare. Poate fi văzut însă aici, la Muzeul Fotbalului.

"Colecția face parte din familia Domnului Lucescu, adică la noi vor sta pe o perioadă, ne dorim noi, cât mai lungă, dar dacă vreodată familia va dori să le ia înapoi, le vom da înapoi deoarece sunt în custodie și nu, niciodată nu s-a pus problema de vândut", a afirmat Georgian Dobre, managerul Muzeului Fotbalului.

Reprezentanţii caselor de licitaţie se aşteaptă ca în următorii ani să aibă la vânzare obiecte ce i-au aparţinut lui Mircea Lucescu iar preţurile de pornire să fie de câteva mii de euro.

