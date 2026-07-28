Autorul atacului de la Gay Pride din Berlin jurase credinţă grupării Stat Islamic într-un video difuzat sâmbătă, chiar în ziua faptelor, a relatat marţi ziarul Bild, citând surse anonime din domeniul securităţii, conform AFP.

Autorul atacului de la Gay Pride din Berlin jurase credinţă grupării Stat Islamic într-un clip video - Profimedia

Potrivit celui mai citit ziar din Germania, anchetatorii au găsit videoul pe telefonul mobil al lui Abdul Rahman Ballout, un cetăţean german de origine libaneză suspectat că a intrat cu maşina în mulţime la marşul Gay Pride de sâmbătă seară, omorând o persoană şi rănind alte 29.

Parchetul german nu a răspuns imediat unei solicitări de confirmare din partea AFP.

Bărbatul în vârstă de 21 de ani, care a fugit pe jos înarmat cu o macetă, a fost ucis duminică seara într-o operaţiune a poliţiei la Berlin.

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Anchetatorii au descoperit şi o teacă de macetă în vehiculul său, dar nu au găsit lama, a adăugat Bild.

Atacatorul era cunoscut autorităţilor: fusese condamnat în luna mai la o pedeapsă cu suspendare de un an şi zece luni "pentru pregătirea unui act grav de violenţă împotriva securităţii statului" după ce a încercat să se alăture grupării jihadiste Stat Islamic în Siria prin Liban.

Cu toate acestea, el susţinuse la acea vreme că s-a distanţat de Stat Islamic, iar instanţa a luat în considerare cele şase luni de arest preventiv petrecute în Germania şi cele trei luni de închisoare petrecute în Liban, ţara în care fusese condamnat pentru apartenenţă la această organizaţie jihadistă.

De la dezvăluirea antecedentelor sale, duminică, criticile cu privire la clemenţa judiciară din Germania s-au înmulţit.