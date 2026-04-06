Au fost momente de panică pentru un echipaj de poliţie din Iaşi după ce autospeciala în care se afla a luat foc, în mers. Ceilalţi şoferi au sunat imediat la 112 iar unul dintre agenţi a încercat să stingă flăcările, fără să reuşească.

Se pare că ar fi fost de la un scurtcircuit produs incendiul respectiv.

Polițistul aflat în autospecială, care nu datează de foarte mult timp, este din anul 2019, a observat, în timp ce era în mers cu mașina, faptul că simte miros de fum. A oprit, a observat că mașina ia foc, a luat un stingător și a încercat singur să stingă flăcările.

Nu a fost posibil acest lucru, așa că s-a îndepărtat de autoturism pentru a nu fi rănit.

Mai mulți trecători care au observat totul au oprit la rândul lor, au sunat la 112 și a venit un echipaj de la pompieri care a stins destul de repede incendiul, dar flăcările deja cuprinseseră destul de tare mașina.

Autoturismul a fost distrus într-o proporție de 40% și este puțin probabil să mai poată fi reparat.

Continuă verificările pentru această situație și pentru a se stabili cu exactitate cauza incendiului.

