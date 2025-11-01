Cinci pompieri, aflaţi în misiune, au fost răniţi, aseară, după ce autospeciala în care erau s-a răsturnat pe un drum expres din judeţul Argeş. Unul dintre cauciuri ar fi explodat, iar şoferul a pierdut controlul volanului. Toţi salvatorii au fost transportaţi de urgenţă la spital.

Accidentul s-a petrecut pe Drumul Expres Piteşti-Craiova, în localitatea Lunca Corbului din judeţul Argeş. Autospeciala circula pe banda de urgenţă şi se îndrepta spre un accident, produs pe aceeaşi şosea de viteză. Şoferul a pierdut controlul volanului şi autospeciala s-a răsturnat. Cinci pompieri, care se aflau în autospecială, au fost răniţi.

"Membrii echipajului au suferit diverse traumatisme, sunt conştienţi şi au fost evaluaţi la faţa locului, şi transportaţi la UPU Argeş. Trei dintre ei sunt la Spitalul Judeţean Argeş şi doi dintre ei la Spitalul Militar", spune Cornel Gogolan, ISU Olt.

Autospeciala a căzut pe glisiera metalică, ce desparte sensurile de mers. Traficul a fost restricţionat ore bune la intrarea pe Drumul Expres de pe Autostrada A1.

"Conducătorul autospecialei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool", spune Florin Popa, IPJ Argeş.

Din primele verificări, una dintre roţile autospecialei ar fi explodat şi din această cauză şoferul nu a mai putut controla vehiculul. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi fac acum cercetări pentru a stabili dacă prima ipoteză se confirmă.

