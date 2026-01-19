Antena Meniu Search
Video Fără tragedii de Sărbători pe "drumul morţii", după ce traficul s-a mutat pe Autostrada Moldovei

E 85, "drumul morții" îşi schimbă încet numele de temut. Autostrada Moldovei preia traficul greu, iar accidentele grave au scăzut vizibil pe sectoarele paralele cu şoseaua de mare viteză. În schimb, acolo unde nu există alternativă, E85 continuă să facă victime. Până la finalul anului, A7 ar trebui să ajungă până la Paşcani - o lungime totală de 320 de kilometri.

de Cristi Popovici

la 19.01.2026 , 19:40

Cu o singură bandă pe sens și un acostament larg, folosit greșit ca a doua linie de circulaţie, E85, drumul care leagă Bucureștiul de Moldova, a devenit de-a lungul anilor cel mai periculos din țară. Depășirile riscante și traficul intens au transformat această șosea într-una a tragediilor. În noiembrie 2024, cinci oameni au murit aici, într-un impact frontal între două mașini.

E85 continuă să facă victime

"Acest indicator îi avertizează pe șoferi că aici au loc frecvent accidente rutiere. Suntem în localitatea Goleşti, judeţul Vrancea, pe drumul morții E85. Până anul trecut, nu exista săptămână ca pe această şosea să nu aibă loc câte un accident grav. Dar odată cu deschiderea autostrăzii Moldovei, care merge paralel, numărul evenimentelor rutiere a scăzut considerabil.", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator

Articolul continuă după reclamă

"Tot traficul greu a dispărut de aici, l-a preluat autostrada, aici a mai rămas doar traficul local, interjudeţene de colo-colo, ceea ce e un lucru foarte bun!", a spus un şofer de TIR.

"Multe decese, trafic foarte aglomerat şi automat apăreau decesele.", a adăugat un alt şofer. 

"Pe măsură ce avansează autostrada A7 și vedem că a început să se muște cu ghilemele de rigoare din zona Moldovei, automat și implicit ar trebui să scadă numărul de accidente grave.", a transmis Adrian Covăsnianu, Asociaţia Moldova vrea Autostradă.

Dovada că autostrada salvează vieți a apărut și de sărbători, când, pe sectoarele unde există alternativa A7, nu a fost niciun accident grav pe E85. În schimb, exact acolo unde autostrada se termină, pe 2 ianuarie, s-a înregistrat o primă victimă.

Chiar și cu trafic mai redus, E85 rămâne în continuare un drum periculos, spun specialiștii, din cauza configurației sale.

"Acest drum trebuie transformat în profilul 2+1 alternativ, cu parapet de separaţie de sens.", a explicat Ionuţ Ciurea, reprezentant Asociaţia "Pro Infrastructura".

Până la finalul anului, A7 ar trebui să ajungă până la Paşcani

Dacă şoferii şi poliţiştii de la rutieră abia aşteaptă finalizarea A7, comercianţii de pe marginea lui E85, încep să resimtă lipsa clienţilor.

"Toţi o iau pe autostradă, pe aici nu mai vine nimeni. Opreau, mai lua ăla câte un bidon, ăla câte un bidon. Era bun! Dar acuma, nu mai. Acuma, stăm!", a spus un comerciant

"Într-adevăr, o parte din clienţi s-au dus direct în Bucovina, dar să ştiţi că şi noi avem frumos şi îi aşteptăm pe toţi aici.", a spus Finica Ţigănuş, administrator han în judeţul Vrancea.

Şi în județul Constanța, odată cu deschiderea Autostrăzii Soarelui, multe afaceri de pe vechiul drum naţional către litoral au tras obloanele.

e85 drumul mortii drum autostrada moldovei
